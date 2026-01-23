Hindi India Hindi

थाली में दाल-चावल की कमी नहीं, फिर हर दिन कैसे बड़ा हो रहा कुपोषण? रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

भारत में लोगों का पेट तो भर रहा है, लेकिन साथ में पोषण की कमी बढ़ रही है. ICRIER रिपोर्ट बताती है कैसे कुपोषण देश में जिंदा हैं और भविष्य के लिए क्या ये खतरा बन रहा है?

भारत जब आजादी के बाद अपने शुरुआती दौर में था, तब देश अनाज संकट से जूझ रहा था. लोगों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था और गेहूं तक अमेरिका से मंगाना पड़ता था. लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है. भारत न केवल 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि अतिरिक्त अनाज का उत्पादन कर दुनिया को निर्यात भी कर रहा है. लेकिन इस सफलता के बीच, एक नई और गंभीर समस्या आन पड़ी है. देश के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक ICRIER की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया.

मिट्टी की सेहत बिगड़ने से खतरे की घंटी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है. मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी हो रही है. ICRIER की रिसर्च फेलो रितिका जुनेजा के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी वजह किसानों द्वारा उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है. ज्यादा पैदावार के चक्कर में मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचाया गया, जिसका सीधा असर फसलों की गुणवत्ता पर पड़ा है.

पेट भर रहा, लेकिन पोषण नहीं मिला

भारत में आज अनाज की कमी नहीं है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता ने समस्या पैदा कर दी. ICRIER के प्रोफेसर डॉ. अशोक गुलाटी बताते हैं कि भारत ने 2024-25 में 357.7 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा तो हासिल कर ली है, लेकिन पोषण सुरक्षा में हम पीछे रह गए हैं. गेहूं, चावल और दाल जैसे रोजमर्रा के भोजन में भी अब वह ताकत नहीं रही. थाली भरी है, लेकिन उसमें पोषण की कमी है. यही वजह है कि कुपोषण आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा असर

मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ रहा है. अगर फसलों में जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होंगे, तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वे (2019-21) के अनुसार पांच साल से कम उम्र के 35% बच्चे लंबाई में छोटे हैं, 32 प्रतिशत कम वजन के और 19 प्रतिशत बेहद दुबले हैं. यह सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि पोषण की कमी का संकेत है. यह स्थिति एक गंभीर पब्लिक हेल्थ अलार्म है.

इसके लिए समाधान क्या है?

थिंक टैंक का मानना है कि इस संकट से निपटने के लिए 3P यानी पॉलिसी, प्रोडक्ट और प्रैक्टिस पर काम करना होगा. उर्वरकों का इस्तेमाल फसल और मिट्टी की जरूरत के हिसाब से हो, इसके लिए सही कीमत, वैज्ञानिक सलाह और किसानों को सीधा समर्थन जरूरी है. मिट्टी की जैविक, रासायनिक और भौतिक सेहत सुधरेगी, तभी वह ऐसा अनाज पैदा कर सकेगी जो सिर्फ भूख ही नहीं, बल्कि सेहत भी दे सके. साफ है कि स्वस्थ मिट्टी सिर्फ खेती का नहीं, बल्कि देश के भविष्य और जन-स्वास्थ्य का सवाल है.

