By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत अब बनेगा न्यूक्लियर महाशक्ति, रिएक्टर चालू करने के लिए बना ली ये चीज
तमिलनाडु के कलपक्कम में सोमवार रात भारत के 500 मेगावॉट ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ का दूसरा स्टेज पूरा हो गया. वो अब ‘क्रिटिकलिटी’ हासिल कर चुका है. इसका मतलब अब ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ खुद से न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है.
भारत अब न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर मोहताज नहीं रहेगा. हमारा देश अब दुनिया की न्यूक्लियर महाशक्ति के तौर पर भी उभरेगा. क्रिटिकैलिटी स्टेज से रिएक्टर अपने आप ऑपरेट हो सकेंगे, क्योंकि हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है. भारतीय वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है.
तमिलनाडु के कलपक्कम में सोमवार रात भारत के 500 मेगावॉट ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ का दूसरा स्टेज पूरा हो गया. वो अब ‘क्रिटिकलिटी’ हासिल कर चुका है. इसका मतलब अब ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ खुद से न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है. इससे एनर्जी पैदा होने भी शुरू हो गई है. रिएक्टर पूरी तरह तैयार होने से अब सिर्फ एक फेज दूर है.
इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ने तैयार किया डिजाइन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट में 80% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है. अभी सिर्फ रूस के पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है. अगर भारत इसे पूरी तरह तैयार कर लेता है, तो ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा.
जितना फ्यूल खर्च होगा, उससे ज्यादा होगा तैयार
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2003 में हुई थी. इसे बनाने के लिए भारत की 200 से ज्यादा कंपनियों को एक किया गया. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक खास तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है. इसमें यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित फ्यूल (MOX) का इस्तेमाल होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जितना फ्यूल खर्च करता है, उससे ज्यादा पैदा कर सकता है. यह तकनीक भविष्य में थोरियम बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी रास्ता तैयार करती है, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
ईरान-US के बीच सीजफायर के लिए ट्रंप ने जिस पाकिस्तान को चुना, ज़रा उसकी जिम्मेदारी लेने की औकात तो देखिए!
भारत के लिए क्यों जरूरी है न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल?
भारत में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है. हमारी सोलर और विंड एनर्जी मौसम पर निर्भर हैं, जबकि न्यूक्लियर प्लांट लगातार बिजली देते हैं. ऐसे में एक रिएक्टर लाखों घरों की जरूरत पूरी कर सकता है. भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम को यूरेनियम-233 में बदल सकता है. भारत ने 2070 तक नेट-जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है. कोयले के मुकाबले न्यूक्लियर एनर्जी साफ (क्लीन) मानी जाती है. न्यूक्लियर प्लांट, सोलर प्लांट की तुलना में बहुत कम जमीन में उतनी ही बिजली पैदा कर सकते हैं. इसलिए ये आज के समय में भारत की जरूरत है.
दुनिया के बाकी देशों का हाल
चीन दुनिया में सबसे तेजी से नए न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है. ग्लोबल लेवल पर नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा चालू न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, लेकिन इसके ज्यादातर प्लांट पुराने हो चुके हैं. दुनिया की सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में रूस सबसे आगे है. भारत, तुर्की और बांग्लादेश जैसे देशों को न्यूक्लियर सहयोग देता है.
भारत की सफलता से पाकिस्तान को लगी मिर्ची
न्यूक्लियर रिएक्टर में मिली इस सफलता से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है. पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर और स्ट्रेटजिक प्लान डिविजन के सदस्य जाहिर काजमी बुरी तरह बौखला गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत इस क्षमता को हासिल करने के बाद तेजी से प्लूटोनियम न्यूक्लियर बम बना सकता है.
यूरोपीय देशों को डर दिखाने की कोशिश
जाहिर काजमी ने इसके अलावा यूरोपीय देशों को भी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा, “लगभग 480–2600 न्यूक्लियर हथियारों के अनुमानित जखीरे, सैकड़ों किलोग्राम हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम, कई टन HEU और दोहरी क्षमता वाली मिसाइलों के बढ़ते जखीरे (जिनमें अग्नि-V और आने वाली अग्नि-VI शामिल हैं और जिनकी मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है और जो यूरोप के अंदरूनी हिस्सों और उससे भी आगे तक निशाना साध सकती हैं) के साथ मिलकर भारत दुनिया में अस्थिरता पैदा करने वाला एक बड़ा कारक बन गया है.”
पाकिस्तान के मंसूर अहमद ने उनके पोस्ट पर एक आंकड़ा शेयर किया. अहमद ने लिखा, “500 MWe प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चालू होने से भारत का सालाना वेपन्स-ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन मौजूदा 24-26 किलोग्राम से बढ़कर 170 किलोग्राम हो जाएगा. जब यह पूरा हो जाएगा, तो 5 अतिरिक्त FBRs इस क्षमता को बढ़ाकर 921 किलोग्राम WG Pu तक पहुंचा देंगे. ये सालाना 300 वॉरहेड्स के लिए पर्याप्त होगा.”
भारत से ज्यादा है अमेरिका के इस राज्य की इकोनॉमी, आबादी के मामले में झारखंड से भी पीछे
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें