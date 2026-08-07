चीन को करारा जवाब, ड्रैगन के दावे वाले इन 27 जगहों को भारत ने बताया अपना हिस्सा; दिए ये सबूत

चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की कोशिश के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और भौगोलिक क्षेत्रों को राज्य सरकार के साथ मिलकर Survey of India के आधिकारिक नक्शे में उनके मानक नामों के साथ दर्ज किया है. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य इन स्थानों की सही पहचान सुनिश्चित करना और लोगों में इनकी जागरूकता बढ़ाना है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को अपने नाम देकर नई लिस्ट जारी करता रहा है.
सरकार द्वारा आधिकारिक नक्शे में शामिल किए गए 27 जगहों में लोंगजू, माजा गांव, थाग ला, ड्जो ला, रिजा ला व पुकर ला जैसे ऊंचाई वाले दर्रे शामिल हैं. इसके अलावा जयरामपुर, संभो सरोवर, जसवंतगढ़, शेर-ए-थापा मेमोरियल, रामनगर, पद्मा, सागर, ज्योतिनगर, बैसाखी, शिवाजी नगर, कमलांग नगर, सुनपुरा, बुद्ध मंदिर, बड़ा और छोटा रोपुक, बड़ा और छोटा कुंदुन, धन बारी और प्रीतनगर जैसे स्थान भी आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए हैं.
बता दें चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘जांगनान’ कहकर वहां के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है. उसने 2017 में 6, 2021 में 15 और 2023 में 11 जगहों की तथाकथित नई लिस्ट जारी की थी. भारत ने हर बार इन प्रयासों को निराधार, बेबुनियाद और हास्यास्पद बताते हुए खारिज किया है. सरकार का कहना है कि केवल नाम बदल देने या नक्शे जारी कर देने से जमीन पर वास्तविक स्थिति नहीं बदल सकती.
भारत सरकार का कहना है कि आधिकारिक नक्शे में इन 27 जगहों को दर्ज करना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने वाला कदम भी है. इससे इन स्थानों की सही पहचान बनेगी और भविष्य में किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी. भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन की ओर से किए जाने वाले किसी भी नक्शे, नामकरण या दावे का भारत की कानूनी और संवैधानिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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