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चीन को करारा जवाब, ड्रैगन के दावे वाले इन 27 जगहों को भारत ने बताया अपना हिस्सा; दिए ये सबूत

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को Survey of India के आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया है. जानिए चीन के नाम बदलने की कोशिशों के बीच भारत ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया और लिस्ट में कौन-कौन से स्थान शामिल हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 7, 2026, 11:13 PM IST
चीन को करारा जवाब, ड्रैगन के दावे वाले इन 27 जगहों को भारत ने बताया अपना हिस्सा; दिए ये सबूत
चीन अरुणाचल प्रदेश को 'जांगनान' कहकर वहां के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है. (Photo from Magnific)
  • भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक Survey of India मैप में दर्ज किया
  • यह कदम चीन द्वारा अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच उठाया गया
  • केंद्र सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा
  • लिस्ट में लोंगजू, थाग ला, जसवंतगढ़ और जयरामपुर जैसे रणनीतिक स्थान भी शामिल हैं.

चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की कोशिश के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और भौगोलिक क्षेत्रों को राज्य सरकार के साथ मिलकर Survey of India के आधिकारिक नक्शे में उनके मानक नामों के साथ दर्ज किया है. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य इन स्थानों की सही पहचान सुनिश्चित करना और लोगों में इनकी जागरूकता बढ़ाना है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को अपने नाम देकर नई लिस्ट जारी करता रहा है.

अरुणाचल की कौन-कौन सी जगहें भारत के हिस्से में

सरकार द्वारा आधिकारिक नक्शे में शामिल किए गए 27 जगहों में लोंगजू, माजा गांव, थाग ला, ड्जो ला, रिजा ला व पुकर ला जैसे ऊंचाई वाले दर्रे शामिल हैं. इसके अलावा जयरामपुर, संभो सरोवर, जसवंतगढ़, शेर-ए-थापा मेमोरियल, रामनगर, पद्मा, सागर, ज्योतिनगर, बैसाखी, शिवाजी नगर, कमलांग नगर, सुनपुरा, बुद्ध मंदिर, बड़ा और छोटा रोपुक, बड़ा और छोटा कुंदुन, धन बारी और प्रीतनगर जैसे स्थान भी आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए हैं.

और पढ़ें: भारत-चीन के बीच लद्दाख में LAC पर सुलझ गया विवाद, जानिए अब क्या समझौता हुआ?

चीन के नाम बदलने वाले अभियान पर भारत का सख्त जवाब

बता दें चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘जांगनान’ कहकर वहां के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है. उसने 2017 में 6, 2021 में 15 और 2023 में 11 जगहों की तथाकथित नई लिस्ट जारी की थी. भारत ने हर बार इन प्रयासों को निराधार, बेबुनियाद और हास्यास्पद बताते हुए खारिज किया है. सरकार का कहना है कि केवल नाम बदल देने या नक्शे जारी कर देने से जमीन पर वास्तविक स्थिति नहीं बदल सकती.

भारत ने कहा- अरुणाचल पर कोई समझौता नहीं

भारत सरकार का कहना है कि आधिकारिक नक्शे में इन 27 जगहों को दर्ज करना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने वाला कदम भी है. इससे इन स्थानों की सही पहचान बनेगी और भविष्य में किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी. भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन की ओर से किए जाने वाले किसी भी नक्शे, नामकरण या दावे का भारत की कानूनी और संवैधानिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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