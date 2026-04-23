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'ईरान की यात्रा करने से बचें...', ट्रंप की धमकी के बाद भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
Iran US Conflict: ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. जानिए क्यों भारतीयों को यात्रा से मना किया गया.
ईरान में बढ़ते तनाव के बीच, भारत सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है. जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत के लोग फिलहाल ईरान की यात्रा करने से बचें. सरकार का मानना है कि हालात अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हैं और किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है. इसलिए लोगों को हवाई या सड़क, किसी भी रास्ते से ईरान जाने से मना किया गया है. यह अलर्ट उन लोगों के लिए है जो काम, पढ़ाई या घूमने के लिए वहां जाने की योजना बना रहे थे.
भारतीय दूतावास की सख्त चेतावनी
तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने बयान में कहा कि जो भारतीय अभी ईरान में मौजूद हैं. वे बेहद सावधानी बरतें और लगातार दूतावास के संपर्क में रहें. साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए. दूतावास ने यह भी साफ किया कि यात्रा से जुड़ी कोई भी योजना बिना आधिकारिक जानकारी के न बनाएं.
⚠️ Advisory as on 23 April 2026. pic.twitter.com/WIPNNtFspd
— India in Iran (@India_in_Iran) April 23, 2026
फ्लाइट्स और एयरस्पेस पर असर
ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव का असर हवाई सेवाओं पर भी साफ दिख रहा है. कई जगह एयरस्पेस प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है. कुछ फ्लाइट्स शुरू होने की खबरें जरूर आई हैं, लेकिन हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं. ऐसे में किसी भी समय उड़ानें रद्द या डायवर्ट हो सकती हैं. यही वजह है कि सरकार ने लोगों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है.
होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता खतरा
वहीं, होर्मुज स्ट्रेट में भी हालात ठीक नहीं हैं. हाल ही में कुछ जहाजों पर हमले की खबरें सामने आईं. इन जहाजों पर भारतीय नाविक भी मौजूद थे, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है. हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी भारतीय नाविक को नुकसान नहीं पहुंचा है. सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है.
सरकार लगातार चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन
संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक हजारों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. सरकार और संबंधित मंत्रालय मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. इसके अलावा दूतावास ने कुछ हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत संपर्क कर सकें. अधिकारियों ने भारतीय नागरिक को सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने को कहा है.
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