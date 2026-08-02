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Aaj Ka Mausam: देशभर में मानसून का कहर, गुजरात-केरल में रेड अलर्ट, 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का खतरा

Aaj Ka Mausam 2 August: देशभर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. गुजरात और केरल में रेड अलर्ट जारी है, जबकि 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 2, 2026, 6:34 AM IST
Aaj Ka Mausam: देशभर में मानसून का कहर, गुजरात-केरल में रेड अलर्ट, 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का खतरा
आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम. Image Source- ANI
  • गुजरात और केरल में IMD ने बेहद भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया.
  • 20 से ज्यादा राज्यों में गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी.
  • कई इलाकों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ा.
  • मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की.

Today’s Weather 2 August: देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है और कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात और केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे कमजोर होगा, लेकिन इसका असर अभी भी कई राज्यों में बना रहेगा. मानसून ट्रफ राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक सक्रिय है. इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ और मध्य भारत के ऊपर बने अन्य मौसमीय सिस्टम बारिश की गतिविधियों को और मजबूत कर रहे हैं.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 2 August: दिल्ली से लेकर केरल तक बारिश का कहर, IMD ने जारी किया ताजा मौसम अपडेट

गुजरात में बारिश का हाई अलर्ट

सबसे ज्यादा चिंता गुजरात को लेकर है. यहां कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है और कुछ इलाकों में 200 मिमी से ज्यादा वर्षा हो सकती है. लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने, शहरी क्षेत्रों में जलभराव और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है. राज्य सरकार ने कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया है और राहत एवं बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें.

मानसून का असर तेज

दक्षिण भारत में भी मानसून का असर तेज बना हुआ है. केरल और माहे में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है. इसके अलावा तटीय कर्नाटक, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और शहरों में जलभराव की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं बिहार, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का मानना है कि बारिश से कुछ जगहों पर यातायात प्रभावित हो सकता है और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है.

बारिश के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है. उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. दूसरी ओर, कुछ राज्यों में बीच-बीच में धूप निकलने से उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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