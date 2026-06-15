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Monsoon Tracker: दिल्ली-यूपी में आंधी-बारिश ने बढ़ाया कन्फ्यूजन... क्या आ गया मानसून? IMD ने दिया अपडेट

India Monsoon Tracker: भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 की रफ्तार धीमी पड़ गई है. जानें दिल्ली-NCR समेत बाकी राज्यों में लगातार बारिश कब होगी. IMD ने नया अपडेट दिया है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 15, 2026, 4:13 PM IST
Monsoon Tracker: दिल्ली-यूपी में आंधी-बारिश ने बढ़ाया कन्फ्यूजन... क्या आ गया मानसून? IMD ने दिया अपडेट
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति फिलहाल प्री-मानसून गतिविधियों की ज्यादा लग रही है. (Photo from AI)
  • मानसून ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बढ़त बना ली है.
  • 4 जून से लेकर आज (15 जून) के बीच देश में सामान्य से 64% कम बारिश दर्ज हुई.
  • वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 16 राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है.
  • मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने के संकेत दिए हैं.
  • दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश और तेज धूप लोगों को कन्फ्यूज कर रही है.

Monsoon Tracker: देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आज यानी सोमवार (15 जून) को कुछ और इलाकों में दस्तक दी है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून अब आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और क्षेत्रों तक पहुंच गया है. हालांकि, इसकी रफ्तार पहले जैसे तेज नहीं दिख रही है. आंकड़े बताते हैं कि 4 जून से 15 जून के बीच जहां सामान्य तौर पर 53.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 19.2 मिमी बारिश दर्ज हुई. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि इस समय मानसून कहां पर है?

दिल्ली-NCR में आ गया मानसून?

दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में पिछले कुछ दिन मौसम थोड़ा उलझन वाला रहा. शाम के समय अचानक तेज आंधी और बारिश हो रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या मानसून शुरू हो गया है? मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति फिलहाल प्री-मानसून (Pre-Monsoon) गतिविधियों की ज्यादा लग रही है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम बदलता रह सकता है. दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: कहां पहुंचा मानसून? जानिए दिल्ली-यूपी में कब देगा दस्तक, IMD ने दिया अपडेट

इन जगहों पर धीमा पड़ा मानसून, जानें वजह

IMD के अनुसार, इस बार समस्या समुद्र में नमी की कमी नहीं है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह पर्याप्त नमी मौजूद है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में हवाओं का पैटर्न सामान्य नहीं है. पश्चिमी जेट स्ट्रीम इस बार सामान्य से ज्यादा दक्षिण की तरफ खिसक गई है. जिससे मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं कमजोर पड़ गई हैं. इसका असर यह हुआ कि बादल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के आसपास धीमा पड़ गया. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने के बाद इसकी गति फिलहाल कम देखी जा रही है.

किन राज्यों में बारिश और किसे करना होगा इंतजार?

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 6 से 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश जारी रह सकती है. वहीं बिहार, ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून की पूरी एंट्री के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. कई जगहों पर गरज-चमक, तेज हवाएं और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग ने बताया अगले कुछ दिन कैसे रहेंगे

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है. अब यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. वहीं तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2–3 दिनों तक हीटवेव की स्थिति भी बनी रह सकती है. देश के बाकी हिस्सों में भी तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक प्री-मानसून बारिश और गर्मी साथ-साथ देखने को मिल सकती है. इसलिए सिर्फ एक-दो बारिश के दौर को मानसून की शुरुआत मान लेना सही नहीं होगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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