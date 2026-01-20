Hindi India Hindi

India Most Literate Aizawl Highest Literacy Rates Kerala Education Model

ये है भारत की सबसे पढ़ी-लिखी सिटी; बड़ा महानगर नहीं बल्कि छोटे से इस शहर ने तोड़ा लिटरेसी रिकॉर्ड

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का ये शहर सबसे पढ़ा-लिखा शहर बन गया है, जबकि केरल के कई शहर टॉप रैंक में हैं, जो मजबूत शिक्षा व्यवस्था को दिखाते हैं.

India Literacy Rates: भारत में शिक्षा को लेकर अक्सर बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की चर्चा होती है, लेकिन लेटेस्ट सरकारी आंकड़े एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक, देश के सबसे साक्षर शहरों की लिस्ट में छोटे शहरों ने बाजी मारी है. इनमें पूर्वोत्तर और केरल के शहर सबसे आगे हैं.

मिजोरम की राजधानी आइजोल भारत का सबसे साक्षर शहर बनकर उभरा है. यहां की साक्षरता दर 98.36 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है. आइजोल में पुरुषों की साक्षरता 98.52 प्रतिशत और महिलाओं की 98.21 प्रतिशत है. यानी यहां लगभग हर व्यक्ति पढ़ना-लिखना जानता है. शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, चर्च की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल, सामुदायिक शिक्षा और लंबे समय से शिक्षा पर किए गए निवेश ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है.

पढ़ाई के मामले में मजबूत पहचान

केरल राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान को एक बार फिर साबित करता दिख रहा है. देश के टॉप 6 लिटरेट शहरों में से पांच केरल से हैं. इनमें कोच्चि दूसरे नंबर पर है, जहां लिटरेसी रेट 97.36 प्रतिशत है. इसके बाद त्रिशूर (97.06%), कोझिकोड (96.53%) और अलप्पुझा (96.20%) का नंबर आता है. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां साक्षरता दर 95.10 प्रतिशत दर्ज की गई है.

केरल की सफलता के पीछे मजबूत सरकारी स्कूल, शिक्षा पर लगातार खर्च और खासतौर पर महिला शिक्षा पर जोर माना जाता है. कोच्चि में पुरुष साक्षरता 98.25 प्रतिशत और महिला साक्षरता 96.51 प्रतिशत है. यह दर्शाता है कि यहां जेंडर गैप काफी कम है, जो शिक्षा के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है.

केरल और मिजोरम के अलावा तमिलनाडु का नागरकोइल भी देश के सबसे साक्षर शहरों में शामिल है. यहां साक्षरता दर 94.99 प्रतिशत है. यह शहर लंबे समय से अच्छे स्कूल नेटवर्क और मिशनरी संस्थानों के लिए जाना जाता है, जिसने शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाए रखा है.

कैसे पढ़ाई के मामले में आगे निकला ये शहर?

इन सभी शहरों में एक खास बात यह है कि पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर बहुत कम है. आइजोल में यह अंतर सिर्फ 0.31 प्रतिशत का है, जबकि त्रिशूर और कोझिकोड जैसे शहरों में यह दो प्रतिशत से भी कम है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह शिक्षा पर खर्च, अच्छे शिक्षक और समाज की सकारात्मक सोच का नतीजा है.

कुल मिलाकर, ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा में सफलता केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. आइजोल, कोच्चि, त्रिशूर और नागरकोइल जैसे शहर भारत के भविष्य के लिए मजबूत शैक्षिक नींव तैयार कर रहे हैं, जो देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी है.