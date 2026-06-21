समंदर में बढ़ी भारत की ताकत! कैसे 12 साल में नौसेना बनी 'बिल्डर नेवी', 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल- Explained

पिछले 12 सालों में भारतीय नौसेना ने जबरदस्त विस्तार किया है. 2014 के बाद 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की गईं. विस्तार से समझिए कैसे 12 साल में नौसेना ने खुद को मजबूत किया.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 21, 2026, 9:06 PM IST
समंदर में बढ़ी भारत की ताकत! कैसे 12 साल में नौसेना बनी 'बिल्डर नेवी', 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल- Explained
समंदर में बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत (Image Source- AI)
  • 2014 के बाद भारतीय नौसेना में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हुईं.
  • INS विक्रांत के शामिल होने से भारत विमानवाहक पोत बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हुआ.
  • नौसेना का बजट पांच साल में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये पार पहुंच गया.
  • भारत में वर्तमान में 50 से ज्यादा बड़े युद्धपोत और नौसेनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं.

भारत पिछले एक दशक में केवल जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, 2014 के बाद भारतीय नौसेना में 33 युद्धपोत और 7 पनडुब्बियां शामिल की गई हैं. इनमें से 40 में से 39 प्लेटफॉर्म भारतीय शिपयार्ड में निर्मित हुए हैं, जो देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 से अब तक 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं. भारत की नौसेनिक शक्ति में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी अपने नौसैनिक बेड़े को आधुनिक बना रहा है.

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‘बायर नेवी’ से ‘बिल्डर नेवी’ तक का सफर

एक समय था जब भारत अपनी अधिकांश नौसेनिक जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था, लेकिन पिछल 12 सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है. अब भारत न केवल अपने लिए युद्धपोत बना रहा है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण में स्वदेशी जहाज निर्माण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई. इसका नतीजा ये रहा कि आज नौसेना के ज्यादातर नए प्लेटफॉर्म भारतीय शिपयार्ड में तैयार हो रहे हैं.

INS विक्रांत ने बढ़ाई ताकत

साल 2022 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया. लगभग 76 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री से बने इस युद्धपोत ने भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया, जो स्वयं एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं. INS विक्रांत की तैनाती से भारत की समुद्री निगरानी, शक्ति प्रदर्शन और युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.

पनडुब्बी बेड़े में भी बड़ी मजबूती

भारत ने समुद्र के भीतर अपनी ताकत को भी मजबूत किया है. स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां INS अरिहंत और INS अरिघात देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. इसके अलावा, 2017 से 2025 के बीच सभी 6 कलवरी श्रेणी (स्कॉर्पीन) पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया गया. ये अत्याधुनिक पनडुब्बियां दुश्मन की निगरानी और समुद्री सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

आधुनिक युद्धपोतों की बढ़ी संख्या

भारतीय नौसेना में हाल के सालों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल किए गए हैं. विशाखापत्तनम श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर और नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट इसकी मिसाल हैं. INS सूरत को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम युद्धपोत माना जाता है. वहीं INS नीलगिरी नई पीढ़ी की स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता बढ़ जाती है.

रक्षा बजट में भी बड़ा इजाफा

भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत के पीछे बढ़ता रक्षा बजट भी एक बड़ा कारण है. वित्त वर्ष 2020-21 में नौसेना का बजट करीब 49,623 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. इस अतिरिक्त निवेश ने नए जहाजों, हथियार प्रणालियों और आधुनिक तकनीकों के विकास को गति दी है.

निर्माणाधीन हैं दर्जनों युद्धपोत

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत में वर्तमान में 50 से ज्यादा बड़े युद्धपोत और नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं. सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य के सभी प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म देश में ही बनाए जाएं. इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि रक्षा उद्योग, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

चीन, पाकिस्तान और रूस की समुद्री ताकत

चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है. उसका अत्याधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान और टाइप-055 डेस्ट्रॉयर उसकी शक्ति के प्रमुख स्तंभ हैं. पाकिस्तान चीन की मदद से अपने नौसैनिक बेड़े को आधुनिक बना रहा है. वो आठ हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल कर रहा है, जिनमें एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक मौजूद है. रूस के पास बोरेई श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस एडमिरल गोर्शकोव श्रेणी के युद्धपोत हैं.

2014 के बाद भारतीय नौसेना में कितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हुईं?
प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार 33 युद्धपोत और 7 पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गईं. इनमें से 40 में से 39 प्लेटफॉर्म भारतीय शिपयार्ड में निर्मित हुए हैं.

INS विक्रांत क्यों खास है?
ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसे 76% स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है.

भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां कौन-सी हैं?
INS अरिहंत और INS अरिघात भारत की स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं.

चीन की नौसैनिक ताकत का सबसे बड़ा आधार क्या है?
चीन का विशाल नौसैनिक बेड़ा, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर और टाइप-055 डेस्ट्रॉयर उसकी मुख्य ताकत हैं.

भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता की क्या भूमिका है?
पिछले दशक में 67% से अधिक रक्षा खरीद अनुबंध भारतीय उद्योगों को दिए गए हैं, जिससे स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिला है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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