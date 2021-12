India Omicron Update: देश में कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron Variant) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. भारत में अब ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 87 पहुंच गया है. ताजा मामला कर्नाटक और तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आया है. कर्नाटक में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5, जबकि हैदराबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही तेलंगाना में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया वहीं, कर्नाटक में 8 मरीज हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी सामने आई है. मालूम हो कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 10 मामले हैं. उधर, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरों के बीच देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की.Also Read - Maharashtra Restriction: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक लगी कई पाबंदियां, देखें गाइडलाइंस

Four more persons test positive for #Omicron in Hyderabad, taking total number of the variant cases to 7 in Telangana, as per the health department

