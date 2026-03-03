Hindi India Hindi

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद भारत में हाईअलर्ट, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी, अफवाहें फैलाने वालों होशियार

सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर सतर्क हैं. नागरिकों से अपेक्षा है कि वे जिम्मेदारी से व्यवहार करें, अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखने में सहयोग दें. स्थिति सामान्य होने तक सभी को सावधानी बरतनी होगी ताकि भारत में कोई अप्रिय घटना न हो.

दिल्ली पुलिस

मध्य पूर्व में जारी तनाव और हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट की स्थिति लागू कर दी है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, संभावित खतरों की पहचान करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करें. इसका मुख्य उद्देश्य देश में शांति और स्थिरता को किसी भी कीमत पर कायम रखना है, ताकि विदेशी संघर्ष का असर घरेलू स्तर पर न फैले.

लोग सड़कों पर उतरे और ईरान के साथ एकजुटता जताई

यह अलर्ट इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों में 28 फरवरी 2026 की रात को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया. खामेनेई के समर्थकों ने भारत सहित कई देशों में विरोध प्रदर्शन किए. विभिन्न राज्यों में कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे और ईरान के साथ एकजुटता जताई. अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ इलाकों में तनाव की आशंका बनी हुई है.

सोशल मीडिया पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भड़काऊ संदेश शेयर कर रहे हैं और गलत जानकारी प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, उत्तेजक या झूठा कंटेंट पोस्ट करने, शेयर करने या फॉरवर्ड करने से बचें. ऐसी सामग्री माहौल को और बिगाड़ सकती है तथा कानून-व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय व्यक्त करें

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है और उसका सम्मान किया जाएगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. भड़काने वाले, असामाजिक तत्वों और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.कर्नाटक के बांदीपुरा जिले में स्थानीय पुलिस ने विशेष अपील जारी की है. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने आम नागरिकों से सहयोग मांगा है. पुलिस का कहना है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है. लोगों से अनुरोध है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहें जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है. (इनपुट एजेंसी से)