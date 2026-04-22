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India Online Gaming Rules 2026 Meity Esports Regulation Real Money Ban

1 मई से बदल जाएगा ऑनलाइन गेमिंग का खेल! केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम, ई-स्पोर्ट्स पर सख्त नजर

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 मई से लागू होंगे. रियल मनी गेम्स पर रोक रहेगी, जबकि सामान्य गेम्स को राहत दी गई है. ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.

Online Gaming Rules India: भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने लंबे समय से प्रतीक्षित नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिससे अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक साफ ढांचा तैयार हो गया है. ये नए नियम 1 मई से लागू होंगे और देश में गेमिंग इंडस्ट्री के संचालन के तरीके को प्रभावित करेंगे.

सरकार की तरफ से लाए गए ये नियम ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट’ Promotion and Regulation of Online Gaming Act’ को लागू करने के लिए बनाए गए हैं. इसके तहत एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगी. इस अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा.

इन नियमों की सबसे अहम बात ये है कि सरकार ने ‘हल्के नियमन’ (light regulation) का रास्ता अपनाया है. इसका मतलब है कि ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स, जो रियल मनी गेम्स नहीं हैं. उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी. यानी सामान्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बिना ज्यादा सरकारी दखल के काम कर सकेंगे. हालांकि, रियल मनी गेम्स पर पहले से ही सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा. सरकार ने साफ किया है कि ऐसे गेम्स, जिनमें पैसे का लेन-देन होता है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी. इससे यूजर्स को आर्थिक जोखिम से बचाने की कोशिश की गई है.

ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा

ई-स्पोर्ट्स के मामले में सरकार ने अलग रुख अपनाया है. नए नियमों के अनुसार, ई-स्पोर्ट्स गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र को व्यवस्थित करना और इसमें पारदर्शिता लाना है. ई-स्पोर्ट्स को एक पेशेवर स्पोर्ट्स के रूप में बढ़ावा देने की भी योजना है. सरकार ने ये भी साफ किया है कि हर गेम को वर्गीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी. यानी डेवलपर्स को ये तय करने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं कि उनका गेम ‘सोशल गेम’ है या ‘मनी गेम’, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

पहली स्थिति तब होगी जब गेमिंग अथॉरिटी खुद किसी गेम की जांच शुरू करे. दूसरी स्थिति ई-स्पोर्ट्स से जुड़ी है, जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है. तीसरी स्थिति में केंद्र सरकार किसी विशेष श्रेणी के गेम्स को नोटिफाई कर सकती है, हालांकि फिलहाल ऐसा कोई वर्ग निर्धारित नहीं किया गया है. इन नियमों में यूजर सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया गया है. गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अब ऐसे फीचर्स शामिल करने होंगे, जो यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें. इसमें डेटा प्राइवेसी, फ्रॉड से बचाव और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने जैसे पहलू शामिल हैं.

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