एक ऐप से बीच सड़क बंद हो रहा था ई-रिक्शा, सरकार ने ऐप को Google और Apple से हटाने का दिया निर्देश

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सरकार अलर्ट हो गई. दावा किया गया कि इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति पास जाकर ई-रिक्शा को ब्लूटूथ से बंद कर सकता था.

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मोबाइल ऐप से हैक हो रही थीं ई-रिक्शा (image- IANS)

केंद्र सरकार ने ‘बीएटी बीएमएस’ ऐप को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है.

ऐप के जरिए ई-रिक्शा को दूर से बंद किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं.

चीनी बीएमएस की कमजोर सुरक्षा के कारण कोई भी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता था.

सुरक्षा और दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है.

ई-रिक्शा को दूर से बंद करने वाले ‘बीएटी बीएमएस’ ऐप पर केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. सुरक्षा चिंताओं के चलते इसे गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है. IANS की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सड़क पर चलने वाले ई-रिक्शा को दूर से स्विच ऑफ करने वाले ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ को गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है. यह जानकारी सूत्रों की ओर से शुक्रवार को दी गई. सूत्रों ने बताया कि आईटी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों से बीएटी बीएमएस को हटाने के लिए गूगल और एप्पल को निर्देश जारी किए हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर चाइनीज ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ के जरिए लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ई-रिक्शा (टिर्री) को दूर से बंद कर रहे थे. इस घटना ने चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण सरकार ने तत्काल यह कदम उठाया है. सूत्रों ने आगे बताया कि सरकार के इस कदम की वजह सुरक्षा जोखिमों से जुड़ी चिंताएं और इसके दुरुपयोग होने की संभावना थी.

सुरक्षा के लिए बना था ऐप, बन गया काल

ई-रिक्शा में लगी लिथियम-आयन बैटरी की निगरानी और सुरक्षा के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) लगाया जाता है. यह सिस्टम ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ जाता है, जिससे चालक बैटरी का चार्ज स्तर, वोल्टेज, तापमान, करंट और अन्य तकनीकी जानकारी देख सकते हैं. हालांकि, कम कीमत वाले अधिकांश ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाले चीनी बीएमएस में ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती. इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने मोबाइल में ‘बीएटी बीएमएस’ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं.

10-15 मीटर के दायरे से होता था कनेक्ट

जब ऐप डाउनलोड करने वाला व्यक्ति किसी ई-रिक्शा के लगभग 10 से 15 मीटर के दायरे में पहुंचता है, तो यह ऐप बिना चालक की अनुमति के बीएमएस से कनेक्ट हो सकता है. इसके बाद ऐप के जरिए बैटरी के डिस्चार्ज स्विच को बंद कर दिया जाता है, जिससे मोटर तक बिजली की आपूर्ति रुक जाती है और ई-रिक्शा चलना बंद हो जाता है.