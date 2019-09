नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान ने भारतीय श्रद्धालुओं को करतारपुर गलियारे का इस्तेमाल कर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक बिना वीजा के जाने देने पर बुधवार को सहमति जताई. हालांकि अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर के अटारी में दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान ने गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं से सेवा शुल्क लिए जाने पर जोर दिया था लेकिन भारतीय पक्ष इस पर सहमत नहीं हुआ.

Attari-Wagah border: India-Pakistan’s third meeting regarding Kartarpur corridor, was held at Attari today. pic.twitter.com/bahcigjIwb

— ANI (@ANI) September 4, 2019