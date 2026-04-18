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पायलट वाले लड़ाकू विमान भेजने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में सटीक हमले करने के लिए करें ये काम, सेना के पूर्व जनरल ने बताई रणनीति

लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने कहा कि दुश्मन के एयरबेस और बंकर जैसे स्थिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हमले के दौरान बच नहीं सकते या अपनी जगह बदल नहीं सकते. इसलिए ये लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों के लिए एकदम सही टारगेट होते हैं.

Published date india.com Published: April 18, 2026 12:39 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Operation Sindoor 2.0: मई 2025 में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे. इस ऑपरेशन में सेना और वायुसेना ने भाग लिया था. 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने 7 आतंकी ठिकानों और वायुसेना ने 2 आतंकी ठिकानों को तबाह किया. ये ऑपरेशन भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक था. लेकिन, इस दौरान कुछ कमियां और कमजोरियां भी सामने आईं.

हवाई युद्ध के भविष्य के बारे में राय

आर्टिलरी के पूर्व डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल पी. आर. शंकर (सेवानिवृत्त) ने हाल ही में हवाई युद्ध के भविष्य के बारे में एक अहम चर्चा शुरू की है. जनरल शंकर ने कहा है कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र में पायलट वाले लड़ाकू विमान भेजने की क्या जरूरत है जब आधुनिक सटीक मिसाइलें बहुत कम जोखिम के साथ ठीक वही लक्ष्य हासिल कर सकती हैं!

लेफ्टिनेंट जनरल शंकर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भारतीय सशस्त्र बल दुश्मन की सीमाओं के अंदर गहरे स्थित स्थिर ठिकानों को निशाना बनाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव करें. चार दिन तक चले इस ऑपरेशन के शुरुआती चरणों का विश्लेषण करते हुए, सेवानिवृत्त जनरल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कुछ खास और पहले से तय लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए पायलट वाले लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे. इन हवाई अभियानों ने पहले दिन सिर्फ दो लक्ष्यों को ही सफलतापूर्वक नष्ट किया. लेकिन, इस दौरान लड़ाकू विमानों को खतरे का सामना भी करना पड़ा था. पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भारतीय विमानों को निशाना बनाकर एयर-टू-एयर मिसाइलें दागी थीं.

क्या होनी चाहिए सेना की रणनीति?

लेफ्टिनेंट जनरल शंकर का तर्क है कि अगर अंतिम लक्ष्य सरगोधा एयरबेस या रहीम यार खान में स्थित एयरबेस जैसी भारी किलेबंदी वाली जगहें थीं, तो सेना को शुरू से ही स्वदेशी ‘स्टैंडऑफ सिस्टम’ सुपरसोनिक ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना चाहिए था. ब्रह्मोस मिसाइल मिसाइल लगभग Mach 3 की गति से चलती है और अपने साथ भारी पेलोड ले जाती है. इसे हवा से दागा जाए या लड़ाकू विमान से, इसका विनाशकारी प्रभाव एक जैसा ही रहता है. इसलिए बेहतर है कि लड़ाकू विमान को खतरे में डाले बिना भारतीय सीमा के अंदर सुरक्षित रूप से तैनात किसी मोबाइल ट्रक से लॉन्च किया जाए.

लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने कहा कि दुश्मन के एयरबेस और बंकर जैसे स्थिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हमले के दौरान बच नहीं सकते या अपनी जगह बदल नहीं सकते. इसलिए ये लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों के लिए एकदम सही टारगेट होते हैं. ब्रह्मोस या अन्य मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक कोऑर्डिनेट्स पर निशाना लगा सकती हैं. इससे महंगे फाइटर जेट और उनके पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र के करीब जाने और एयर डिफेंस नेटवर्क की जद में आने की जरूरत नहीं पड़ती.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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