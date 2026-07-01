भारत-पाक ने बदली कैदियों की लिस्ट, 188 भारतीयों की जल्द रिहाई पर भारत का बड़ा दबाव

भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों की नई लिस्ट साझा की. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से सजा पूरी कर चुके 188 भारतीयों की जल्द रिहाई, काउंसलर एक्सेस और सभी भारतीय कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग दोहराई.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 1, 2026, 10:13 PM IST
भारत-पाक ने बदली कैदियों की लिस्ट, 188 भारतीयों की जल्द रिहाई पर भारत का बड़ा दबाव
  • भारत और पाकिस्तान ने 1 जुलाई को कैदियों और मछुआरों की नई सूची का आदान-प्रदान किया.
  • भारत ने पाकिस्तान से सजा पूरी कर चुके 188 भारतीयों की तुरंत रिहाई की मांग की.
  • भारत ने 13 भारतीय कैदियों को काउंसलर एक्सेस देने की भी अपील की.
  • 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरे और 78 नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं.

India Pakistan Prisoner List: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कैदियों और मछुआरों की लिस्ट का आदान-प्रदान हुआ है. इस प्रक्रिया के साथ भारत ने पाकिस्तान से सजा पूरी कर चुके 188 भारतीय नागरिकों और मछुआरों की जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये आदान-प्रदान 2008 के काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.

इस समझौते के अनुसार दोनों देश हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक-दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं. इस बार भारत ने पाकिस्तान या पाकिस्तानी मूल के 386 नागरिक कैदियों और 53 मछुआरों की सूची सौंपी, जबकि पाकिस्तान ने भारत या भारतीय मूल के 52 नागरिक कैदियों और 198 मछुआरों की जानकारी भारत को उपलब्ध कराई.

भारत ने पाकिस्तान से क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत लगातार उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास करता रहा है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि ऐसे 188 भारतीयों को बिना किसी देरी के रिहा कर स्वदेश भेजा जाए. साथ ही उन भारतीय कैदियों को तत्काल काउंसलर एक्सेस देने की भी मांग की गई है, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं मिली है.

सरकार के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हुई है. वर्ष 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरे और 78 भारतीय नागरिक रिहा होकर भारत लौट चुके हैं. इनमें 2023 के बाद से 500 मछुआरे और 20 नागरिक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह लगातार कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है.

भारत ने पाकिस्तान से ये भी आग्रह किया है कि जब तक भारतीय नागरिकों की रिहाई नहीं होती, तब तक उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए. इसके अलावा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों के मामलों को भी जल्द सुलझाने की अपील की गई है.

राजनयिक प्रक्रियाओं का हिस्सा

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भले ही कई मुद्दों पर तनाव बना रहता हो, लेकिन कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच जारी मानवीय और राजनयिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहल से उन परिवारों को उम्मीद मिलती है, जो वर्षों से अपने परिजनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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