‘देश पर आंच आई तो...’, सिंधु जल विवाद को लेकर पाकिस्तान ने दिखाए भारत को तेवर

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए तीखा बयान दिया. जानें यह पूरा मामला क्या है.

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सिंधु जल संधि लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की लड़ाई रही है. (Photo from AI)

पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है.

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर कड़ा बयान दिया.

सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया.

भारत ने पहले ही संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था.

India Pakistan Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सीमा, सुरक्षा और कूटनीति जैसे मुद्दे को लेकर तनाव देखने को मिला है. लेकिन अब पानी भी दोनों देशों के बीच विवाद की नई जड़ बन गया है. हाल ही में जिस तरह सिंधु जल संधि को लेकर बयानबाजी तेज हुई, उससे दोनों देशों के बीच सियासी गर्मी बढ़ती नजर आ रही है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पानी की उपलब्धता उनके राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए खतरा बनी, तो उनका देश सैन्य विकल्प पर भी विचार कर सकता है.

पाकिस्तान ने भारत पर लगाए बड़े आरोप

पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है. उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत पानी के प्रवाह को प्रभावित कर रहा है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है. पड़ोसी देश ने यह भी दावा किया कि उसने सिंधु जल संधि के तहत भारतीय परियोजनाओं की 100 से ज्यादा बार निगरानी की है. हालांकि, उसने माना कि हाल के कुछ विकास की पूरी जानकारी उसके पास नहीं है.

सिंधु जल संधि क्यों बनी विवाद की वजह?

आपको बता दें कि सिंधु जल संधि लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की लड़ाई रही है. इस व्यवस्था के तहत, पश्चिमी नदियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को और पूर्वी नदियों पर भारत को अधिकार मिला था. लेकिन जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने का फैसला लिया और कहा कि आतंकवाद को समर्थन खत्म होने तक यह स्थिति बनी रहेगी. इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने और जल प्रवाह प्रभावित करने के आरोप लगाए.

We will go to war with India if they do not change their behavior regarding water. Because water is life, and they are taking it away from us. • Pak Defence Minister: Khawaja Asif pic.twitter.com/GAuwUqtdVO — برهان الدین ‏| Burhan uddin (@burhan_uddin_0) June 20, 2026

पाकिस्तान में बढ़ती पानी की परेशानी

इस पूरे विवाद के पीछे पाकिस्तान की आंतरिक जल समस्या भी बड़ी वजह मानी जा रही है. देश के कई कृषि क्षेत्र पहले से पानी की कमी झेल रहे हैं. सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में खेती प्रभावित होने लगी है. साथ ही स्थानीय स्तर पर पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं. कई नहरों और सिंचाई परियोजनाओं में पानी की उपलब्धता घटने की रिपोर्ट सामने आई है. फिलहाल दोनों देशों की तरफ से बयान तेज हैं, लेकिन आगे की स्थिति कूटनीतिक फैसलों और बातचीत पर निर्भर करेगी.