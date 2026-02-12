  • Hindi
  • India Hindi
  • India Passport Rises To 75th In Henley Passport Index 2026 Check Top 10 List

दुनिया में मजबूत हुआ भारत का पासपोर्ट! जानें किस नंबर पर पहुंचा? टॉप-10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Indian Passport: भारत का पासपोर्ट 80वें से सुधरकर 75वें स्थान पर पहुंच गया है. इसका सीधा मतलब है कि भारत के पासपोर्ट की ताकत में बढ़ोतरी हुई है.

Published date india.com Published: February 12, 2026 4:25 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दुनिया में मजबूत हुआ भारत का पासपोर्ट! जानें किस नंबर पर पहुंचा? टॉप-10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल

India Passport Ranking 2026: Henley Passport Index फरवरी 2026 की ताजा रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट 80वें से सुधरकर 75वें स्थान पर पहुंच गया है. ये सुधार भारतीय नागरिकों के लिए बढ़ती वैश्विक यात्रा सुविधा को दर्शाता है. हालांकि, भारत अभी भी शीर्ष देशों से काफी पीछे है, जहां सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश 185 से ज्यादा डेस्टिनेशन पर वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा देते हैं. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक रूप से मजबूत पासपोर्ट वाले देशों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है.

Henley Passport Index फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है. दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत अब 75वें स्थान पर पहुंच गया है. साल 2026 की शुरुआत में भारत 80वें स्थान पर था, यानी कुछ ही महीनों में पांच पायदान का सुधार दर्ज किया गया है. ये रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-वीजा के जरिए आसानी से यात्रा कर सकते हैं.

एशियाई देशों का दबदबा बरकरार

करीब 200 देशों के पासपोर्ट का मूल्यांकन करने वाले इस इंडेक्स में एशियाई देशों का दबदबा लगातार बना हुआ है. सिंगापुर एक बार फिर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बनकर उभरा है. सिंगापुर के नागरिक 190 से अधिक देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं. जापान और साउथ कोरिया भी टॉप स्थानों पर कायम हैं और उनके नागरिकों को 185 से ज्यादा देशों में आसान प्रवेश मिलता है.

भारत के पासपोर्ट में आई इस सुधार को वैश्विक स्तर पर मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक साख से जोड़ा जा रहा है. हालांकि, लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो भारत की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव रहा है. भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंक 71वीं रही है, जो साल 2006 में दर्ज की गई थी। मौजूदा सुधार के बावजूद भारत अभी भी उस स्तर से नीचे है.

दूसरी ओर, पारंपरिक रूप से मजबूत माने जाने वाले पश्चिमी देशों की स्थिति में गिरावट देखी गई है. अमेरिका, जो 2014 में टॉदेशों में शामिल था, अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को 37 देशों की तुलना में कम यात्रा स्वतंत्रता मिल रही है. ब्रिटेन की रैंकिंग में भी पिछले दशक में गिरावट दर्ज की गई है.

बढ़ रही भारतीय पासपोर्ट की ताकत

भारत फिलहाल कई एशियाई और यूरोपीय देशों से पीछे है, लेकिन हालिया सुधार इस बात का संकेत है कि भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक स्वीकार्यता धीरे-धीरे बढ़ रही है. विदेश नीति में सक्रियता, नए द्विपक्षीय समझौते और बढ़ता अंतरराष्ट्रीय सहयोग भविष्य में भारत की स्थिति को और मजबूत कर सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अगर भारत अपनी कूटनीतिक पहुंच और वैश्विक साझेदारी को और विस्तार देता है, तो पासपोर्ट रैंकिंग में और सुधार संभव है. फिलहाल 75वां स्थान भारत के लिए सकारात्मक संकेत है, जो यह दिखाता है कि वैश्विक मंच पर देश की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो रही है.

क्रमांक देश पासपोर्ट रैंक 2026 वीजा-फ्री/वीजा-ऑन-अराइवल देश (लगभग)
1 सिंगापुर 1 190+ देश
2 जापान 2 185+ देश
3 दक्षिण कोरिया 3 185+ देश
4 जर्मनी 4 185+ देश
5 स्पेन 5 185+ देश
6 इटली 6 185+ देश
7 फ्रांस 7 185+ देश
8 फिनलैंड 8 185+ देश
9 स्वीडन 9 185+ देश
10 अमेरिका 10 180+ देश
भारत 75 70+ देश

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.