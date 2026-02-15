By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत खरीद सकता है ये खतरनाक हथियार, इस देश से चल रही बात, PAK को सताने लगा डर
भारत राफेल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है. डील फाइनल होने पर देश में राफेल की संख्या 145 हो जाएगी और INS विक्रांत पर तैनाती से नौसेना की ताकत बढ़ेगी.
भारत अपने रक्षा बेड़े को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदने की योजना बना रहा है, जो पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली खबर हो सकती है. एक फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने भारतीय वायु सेना के लिए प्रस्तावित 114 विमानों के अलावा 31 अतिरिक्त राफेल मरीन फाइटर जेट की मांग की है. अगर यह डील फाइनल होती है, तो भारत के पास राफेल विमानों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी और यह भारत की वायु शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है.
भारत कितने हथियार खरीद सकती है?
फ्रांस के अखबार ला ट्रिब्यून (La Tribune) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने फ्रांस से अनुरोध किया है कि वह 114 फाइटर जेट के बड़े प्रस्तावित ऑर्डर के साथ-साथ 31 राफेल मरीन जेट भी उपलब्ध कराए. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह नया ऑर्डर अंतिम रूप ले लेता है, तो भारत द्वारा ऑर्डर किए गए राफेल विमानों की कुल संख्या 145 हो जाएगी. यानी आने वाले समय में भारत का राफेल बेड़ा दुनिया के सबसे मजबूत फाइटर जेट बेड़ों में शामिल हो सकता है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है.
62 राफेल जेट के लिए समझौता पहले ही हो गया
भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर पहले ही दो बड़े समझौते हो चुके हैं. भारत ने डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) के साथ कुल 62 राफेल विमानों के लिए अनुबंध किए हैं. इसमें से 36 राफेल जेट भारतीय वायु सेना के लिए साल 2016 में खरीदे गए थे, जो अब ऑपरेशनल भी हैं. वहीं दूसरा समझौता अप्रैल 2025 में हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की डील तय की गई. अब अगर नए 31 राफेल मरीन की मांग को मंजूरी मिलती है, तो भारत के राफेल बेड़े में जबरदस्त विस्तार होना तय है.
नौसेना को पहले से थी जरूरत
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय नौसेना को राफेल मरीन की जरूरत सबसे पहले महसूस हुई थी. नौसेना ने कई साल पहले ही अनुमान लगाया था कि उसे करीब 31 नए राफेल मरीन जेट की जरूरत पड़ेगी. अगर यह विस्तारित ऑर्डर पूरा हो जाता है, तो भारतीय नौसेना के पास कुल 57 राफेल मरीन जेट हो जाएंगे. यह संख्या फ्रांस के अपने नौसैनिक वेरिएंट के बेड़े से भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रांस के पास करीब 41 राफेल मरीन विमान हैं. यानी भारत की नौसेना के पास समुद्री युद्ध के लिए बेहद मजबूत फाइटर जेट क्षमता तैयार हो सकती है.
तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना भी
राफेल मरीन की खास जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यह फाइटर जेट खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के राफेल मरीन जेट मुख्य रूप से भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत से संचालित किए जाएंगे. साथ ही इन्हें रूस के पूर्व आधुनिक विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य से भी ऑपरेट किए जाने की संभावना है. इतना ही नहीं, भारत एक तीसरे विमानवाहक पोत की योजना पर भी काम कर रहा है, जिससे भविष्य में नौसेना की जरूरतें और बढ़ सकती हैं. ऐसे में राफेल मरीन की संख्या बढ़ाना भारत की समुद्री सुरक्षा और ताकत को कई गुना मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है.
