विदेशों में भी चलेगी वंदे भारत! दुनिया के बाजारों में छाने को तैयार, भारतीय रेलवे ने बनाया ये गजब का प्लान

Vande Bharat: भारतीय रेलवे के साथ मिलकर RITES लिमिटेड सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत का एक 'स्टैंडर्ड-गेज' संस्करण तैयार कर रही है. इस स्पेशल ट्रेन में कई देश दिलचस्पी दिखा चुके हैं.

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(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Vande Bharat export ready trains: भारत की स्पेशल सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत भविष्य में विदेशों में भी चलती हुई दिख सकती है. वंदे भारत एक्सप्रेस को विदेशी बाजारों में ले जाने की तैयारी हो रही है. मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे और RITES Ltd मिलकर वंदे भारत ट्रेन का एक ‘स्टैंडर्ड-गेज’ वर्शन तैयार कर रहे हैं.

क्या है भारतीय रेलवे की योजना

वंदे भारत के माध्यम से भारतीय रेलवे का मकसद उन देशों को टारगेट करना है जहां की ट्रेनें दुनिया भर में अपनाए गए ट्रैक के स्टैंडर्ड पर चलती हैं. द मिंट ने अपनी रिपोर्ट में RITES Ltd के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मिथल के हवाले से बताया है कि है सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी भारतीय रेलवे के साथ मिलकर एक्सपोर्ट के लिए एक स्टैंडर्ड-गेज वंदे भारत प्लेटफॉर्म का डिजाइन तैयार कर रही है. डिजाइन तैयार होने के बाद निर्यात के लिए भविष्य में संभावनाओं को तलाशा जाएगा.

भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ-साथ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देश भी वंदे भारत में दिलचस्पी दिखा चुके हैं. RITES लिमिटेड के चेयरमैन का कहना है कि अफ्रीकी देशों को भी इस ट्रेन में रूचि है.

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वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनें घरेलू बाजार के लिए केवल ब्रॉड-गेज फार्मेट में ही बनाई जाती हैं. इनका उत्पादन चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्टरी, कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्टरी में होता है. भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर ब्रॉड-गेज ट्रैक का इस्तेमाल करती है. ये ट्रैक ज्यादा चौड़े होते हैं और इन्हें भारी तथा लंबी दूरी के परिचालन के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या होता है स्टैंडर्ड गेज?

स्टैंडर्ड गेज, कम चौड़ाई वाला ट्रैक होता है. यह दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख मानक है. इसका उपयोग कई देशों में मेट्रो सिस्टम और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में किया जाता है. ऐसे ही देशों में वंदे भारत के निर्यात के लिए ‘स्टैंडर्ड-गेज’ संस्करण का डिजाइन तैयार किया जा रहा है.

RITES लिमिटेड के चेयरमैन के अनुसार, स्टैंडर्ड-गेज वंदे भारत प्लेटफॉर्म अभी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज पर है. डिजाइन मंजूर होने और एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद ही इसका उत्पादन और निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा. हालांकि कंपनी का कहना है कि हमें विदेशी बाज़ारों में ट्रायल ऑपरेशन के लिए कम से कम एक वंदे भारत स्टैंडर्ड गेज रेक तैयार कर लेना चाहिए. इससे खरीदारों में दिलचस्पी पैदा होगी.

भारत में वंदे भारत को लेकर क्या प्लान है?

भारत में भी वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है. 2030 तक वंदे भारत की 800 ट्रेनसेट को पटरियों पर दौड़ाने की योजना है. 2047 तक इस संख्या को बढ़ाकर 4,500 करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसमें मौजूदा चेयर कार मॉडल के अलावा स्लीपर वेरिएंट भी शामिल होंगे.

बता दें कि देश में वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत 2019 में दो 16-कोच वाले ट्रेनसेट के साथ हुई थी. ये स्पेशल ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं. इसके नए वर्जन की स्पीड 180 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. 16-कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को बनाने में वर्तमान में लगभग 130-150 करोड़ रुपये का खर्च आता है.