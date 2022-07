भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कीर्तिमान स्थापित करते हुए 200 करोड़ खुराक का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा कर लिया. इस आंकड़ों को छूने में भारत को 18 महीनों का वक्त लगा. देश में कोविड-19 रोधी टीके की दी गई खुराकों की संख्या रविवार को 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई. सरकार द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 टीकों की एहतियाती खुराक मुफ्त देने के फैसले के बाद टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ी और यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच गया.Also Read - Free Booster Dose: आज से फ्री में लगवाएं Covid-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज, कब-कहां- कैसे लगवाएं टीका, जानिए सबकुछ

— PIB India (@PIB_India) July 17, 2022