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'दूसरे देश को अधिकार नहीं...', कश्मीर मुद्दे पर भारत का सख्त रुख, चीन-पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी

जम्मू-कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है. MEA ने कहा कि कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं. जानिए पूरा मामला क्या है.

Published date india.com Published: May 26, 2026 11:12 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
'दूसरे देश को अधिकार नहीं...', कश्मीर मुद्दे पर भारत का सख्त रुख, चीन-पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी
विदेश मंत्रालय ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को लेकर भी अपना विरोध दोहराया. (Photo from ANI)

कश्मीर मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बयान जारी किया, जिस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे. मंगलवार (26 मई) को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर किसी भी दूसरे देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह की बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा.

भारत ने अवैध कब्जे पर भी जताया विरोध

विदेश मंत्रालय ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को लेकर भी अपना विरोध दोहराया. भारत का कहना है कि इस परियोजना के कुछ हिस्से भारत के उस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है. भारत ने साफ कहा कि वह किसी भी ऐसे कदम का विरोध करता है जो पाकिस्तान के इस कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश करे. मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि 1963 में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी का करीब 5,180 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत कभी मान्यता नहीं देता. भारत पहले भी कई बार चीन और पाकिस्तान को इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जता चुका है.

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पानी के मुद्दे पर भी भारत ने उठाए सवाल

भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच कथित ट्रांस-बाउंड्री वॉटर रिसोर्स कोऑपरेशन पर भी सवाल किया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की आपस में कोई सीधी सीमा नहीं लगती, इसलिए इस तरह के सहयोग की बात समझ से परे है. भारत का इशारा उन नदियों की तरफ था जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं. माना जा रहा है कि चीन इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मिलकर रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग एक तरफ पाकिस्तान को खुश रखना चाहता है तो दूसरी तरफ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है.

चीन-पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती

दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की. दोनों देशों ने अपनी ऑल-वेदर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की बात कही. संयुक्त बयान में पाकिस्तान ने फिर से One China Policy का समर्थन किया, जिसके तहत ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है. बदले में चीन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष सुनने और UN चार्टर के अनुसार समाधान की बात कही. जानकारों का मानना है कि चीन अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए कश्मीर मुद्दे को बार-बार उठाता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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