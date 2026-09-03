रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भारत तैयार, जयशंकर बोले- हर तरह की मदद करेंगे

भारत ने एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और शांति का रास्ता अपनाने की बात कही है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से मुलाकात की. बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत युद्ध खत्म कराने के लिए किसी भी तरह की मदद करने को तैयार है. उन्होंने साफ कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है और इसका हल युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा.
जयशंकर ने कहा कि 2022 से जारी इस युद्ध का हर गुजरता दिन ज्यादा मौत और तबाही लेकर आता है. उनके मुताबिक, इसका समाधान आखिरकार रूस और यूक्रेन को ही मिलकर निकालना होगा. हालांकि, अगर भारत किसी भी तरह से शांति की कोशिश में मदद कर सकता है, तो वह इसके लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार युद्ध खत्म करने और बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की अपील करते रहे हैं.
यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध खत्म करने की अपील का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यूक्रेन कूटनीति के लिए तैयार है और भारत को एक बड़ी वैश्विक ताकत बताया. जयशंकर ने कहा कि उनकी यूक्रेनी पक्ष के साथ बातचीत काफी खुलकर हुई. उन्होंने बताया कि वह यूक्रेन की तरफ से सामने रखे गए विचारों और रुख को भारत लेकर जाएंगे. बाद में उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और बातचीत के बारे में जानकारी दी.
जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब कीव में रूसी हमले के दौरान एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई. उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हर जान का जाना दुखद है. बातचीत में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी सामने आया. जयशंकर ने कहा कि कई भारतीय नाविक अलग-अलग देशों के झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं और उन्हें भी ऐसे हमलों का खतरा रहता है. उन्होंने समुद्री कर्मियों की सुरक्षा पर जोर दिया.
जयशंकर और सिबिहा के बीच युद्ध के अलावा भारत-यूक्रेन संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल सेक्टर, इनोवेशन, राजनयिक ट्रेनिंग और विकास से जुड़े कामों पर बात की. जयशंकर ने सिबिहा को अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दिया. अपनी कीव यात्रा के अंत में जयशंकर ने नेशनल बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि गांधी का जीवन युद्ध खत्म करने और शांति की ओर बढ़ने का संदेश देता है.
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