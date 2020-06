नई दिल्ली: विवादों के बीच भारत अपने सबसे पड़ोसी देश नेपाल में स्कूल बनवाने जा रहा है. भारत नेपाल में 56 स्कूल बनवाने जा रहा है. ये स्कूल नेपाल के सात जिलों में होंगे. स्कूल बनवाने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हो गया है. Also Read - अब चीन ने शुरू किया 'वीडियो वॉर', भारत के पास पहले से ही मौजूद था करारा जवाब

भारतीय मिशन नेपाल के अनुसार, दोनों देशों के बीच आज स्कूल बनवाने का समझौता हुआ है. 56 स्कूल फिर से बनवाए जाने हैं. ये 56 स्कूल हायर सेकेंडरी होंगे. नेपाल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है. दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं.

India to rebuild schools in 7 districts of Nepal. An agreement in this regard was signed today, a total of 56 Higher Secondary Schools will be rebuilt as per the agreement: Indian Mission in Nepal pic.twitter.com/qhFVzvMJVr

— ANI (@ANI) June 8, 2020