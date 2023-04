भारत ने अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्तियों को किया खारिज, कहा- यह अभिन्न-अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा

नई दिल्ली: भारत ने गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्तियों को खारिज सिरे से खारिज हुए दो टूक सुना दी है.विदेश मंत्रालय ने चीन से साफ कहा, अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था और हमेशा रहेगा. ऐसी यात्राओं पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है और ऐसा करने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी. विदेश मंत्रालय ने कहा, यह था, है और हमेशा रहेगा.

