भारत ने PM मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर चीन की टिप्पणी को किया खारिज

शनिवार (9 मार्च) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे को लेकर चीन ने विरोध किया था. इस दौरे को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है. भारत के इस कदम से सीमा विवाद और अधिक जटिल होगा.

PM Modi Arunachal Visit: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी देशभर के कई राज्यों में दौरा कर रहे हैं और अलग-अलग राज्यों को कई सौगाते दे रहे हैं. इसी को लेकर शनिवार (9 मार्च) को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे. जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर चीन ने अपना विरोध जताया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है.

वहीं सोमवार (12 मार्च) को भारत ने PM मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर चीन की टिप्पणी को किया खारिज टहराया है.

गुजरात के अहमदाबाद से कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर, क्या कहा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ?

शनिवार को पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद, ‘एक प्रेस कांफ्रेस में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, जैंगनान इलाका चीन का भू-भाग है. चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है और इसका पुरजोर विरोध किया है.’

