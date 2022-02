नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की कर्नाटक में ड्रेस कोड मामले (Karnataka Hijab Row) में भ्रामक टिप्पणी को खारिज करते हुए पर निशाना साधा हैं. भारत ने कहा, ओआईसी सचिवालय की सांप्रदायिक मानसिकता इन वास्तविकताओं की उचित मूल्‍यांकन की अनुमति नहीं देती है. भारत के खिलाफ अपने नापाक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा OIC का अपहरण जारी है. नतीजतन, इसने केवल अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.Also Read - Hijab Row: हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के तुमकुरु जिले में स्‍कूल-कॉलेजों के खुलने से पहले धारा 144 लागू

विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने भारत से संबंधित मामलों पर ओआईसी (Organization of Islamic Cooperation) के महासचिव से एक और प्रेरित और भ्रामक बयान देखा है. भारत में मुद्दों पर विचार किया जाता है और हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ-साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार हल किया जाता है. Also Read - Hijab Row: कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले- हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू करने को प्रतिबद्ध, प्रशासन ने धर्मगुरुओं संग मीटिंग की

The communal mindset of the OIC Secretariat does not allow for a proper appreciation of these realities. OIC continues to be hijacked by vested interests to further their nefarious propaganda against India. As a result, it has only harmed its own reputation: MEA

— ANI (@ANI) February 15, 2022