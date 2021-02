COVID-19 cases, India, Coronavirus News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 11,610 सामने आए हैं. ये मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं. आज बुधवार को सुबह 8 बजे केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेट में बताया गया है कि भारत में COVID-19 के 11,610 नए case दर्ज किए गए हैं. इससे देश में 24 घंटे में 100 मौतें दर्ज हुईं हैं. Also Read - Maharashtra Lockdown News: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर Lockdown लगना है तय? डिप्टी CM के बाद अब मुख्यमंत्री Uddhav Thackeray ने भी...

बता दें कि कल मंगलवार को फरवरी माह में चौथी बार देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 10 हजार से कम रही थी. देश में आज सक्रिय मरीजों की संख्‍या 1,36,549 हैं, जबकि कल 1,36,872 थी.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रायल के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 11,610 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,37,320 हो गई. 100 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,55,913 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,36,549 है और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,44,858 है.

कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर

कुल संक्रमण केस (Total cases): 1,09,37,320

कुल डिस्‍जार्ज (Total discharges): 1,06,44,858

कुल मृतकों का आंकड़ा (Death toll): 1,55,913

सक्रिय मरीज (Active cases): 1,36,549

कुल वैक्‍सीनेशन (Total Vaccination): 89,99,230

India reports 11,610 new #COVID19 cases, 11,833 discharges, and 100 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

— ANI (@ANI) February 17, 2021