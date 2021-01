COVID-19 cases, coronavirus, death toll, india: एक ओर जहां कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आज वैक्‍सीन को देश के विभिन्‍न इलाकों में पहुंचाया जा रहा है. वहीं, आज भारत में आज मंगलवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (coronavirus) ने नए मामलों में उल्‍लेखनीय कमी आई है. आज सुबह अपडेट आंकड़ों में COVID-19 के संक्रमण के महज 12,584 नए केस सामने आए हैं. ये करीब सात माह पहले मध्‍य जून की स्थिति है. वहीं पिछले 24 घंटे में 18,385 मरीज ठीक हुए हैं. कोरोना से सिर्फ 167 मौतें हुईं हैं. हालाकि, कोविड-19 से देश मे कुल मौतों आंकड़ा 1,51,327 हो गया है. Also Read - MP Latest News: मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 5 का चल रहा इलाज

देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,16,558 है और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,01,11,294 है. Also Read - School Opening News: गुजरात में नौ महीने बाद खुले स्कूल-कॉलेज, परिसर में एंट्री से पहले मापी जाएगी बुखार

India reports 12,584 new COVID-19 cases, 18,385 discharges, and 167 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry Also Read - Delhi Corona latest Update: दिल्ली में सुधरे कोरोना के हालात, 24 घंटे मे 400 से भी कम मामले, अब वैक्सीनेशन की तैयारी

Total cases: 1,04,79,179

Active cases: 2,16,558

Total discharges: 1,01,11,294

Death toll: 1,51,327 pic.twitter.com/XmDBLn7RNh

