Covid19: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अब काफी हद तक सिमट चुकी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 13 हजार 166 नए मामले दर्ज किए गए. इस दौरान 26 हजार, 988 लोगों ने कोरोना महामारी को मात भी दी. यानी नए संक्रमितों के मुकाबले दोगुना से ज्यादा लोग कोरोना मुक्त हुए. पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना से 302 लोगों की जान गई. देश में पजिटिविटी रेट कम होकर अब 1.28 फीसद पर आ गया है.Also Read - IND vs SL, 1st T20I: रोहित शर्मा होंगे सम्मानित, T20 के बादशाह को MCA ने किया सलाम

पिछले 24 घंटे में 13166 नए मामले आने के बाद देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़, 28 लाख, 94 हजार 345 तक पहुंच गया है. हालांकि, देश में अब भी कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख, 34 हजार 235 है, जो 0.31 फीसद है. देश में अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 4 करोड़, 22 लाख, 46 हजार, 884 हो गई है. Also Read - IND vs SL, 1st T20I: Ishan Kishan ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से अब तक कुल 5 लाख, 13 हजार 226 लोगों की जान चा चुकी है. देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है और अब तक कुल 176 करोड़, 86 लाख, 89 हजार 266 टीके लगाए जा चुके हैं. Also Read - Haryana Education Board ने 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की, लाखों छात्रों को एग्‍जाम में होगी राहत

ज्ञात हो कि भारत में कोरोना की अब तक तीन लहर आ चुकी हैं. पहली लहर में सरकार ने देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) लगाना पड़ा था. जबकि डेल्टा वेरिएंट के कारण आई दूसरी लहर बड़ी घातक साबित हुई और लाखों लोगों की जान चली गई. ओमीक्रोन (Omicron) वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर ज्यादा घातक साबित नहीं हुई, लेकिन ओमीक्रोन वेरिएंट बेहद संक्रामक साबित हुआ.