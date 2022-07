Covid-19 Cases in India: देश में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 17 हजार 92 नए कोरोना के मरीज मिले. जबकि 29 मरीजों की मौत हो गई. सबसे राहत की बात यह है कि 14 हजार 684 लोग स्वस्थ भी हुए. इसके साथ ही देश में अब एक लाख 9 हजार 568 कोरोना के सक्रिय मामले हो गए हैं. डेली संक्रमण दर बढ़कर 4.14 प्रतिशत हो गई है. इससे पहले शुक्रवार को देश में कोरोना के 17 हजार 70 नए मामले सामने आए थे. 14 हजार 413 मरीज स्वस्थ भी हुए थे. जबकि 23 मरीजों की इलाज की दौरान मौत हो गई थी.Also Read - देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17070 नए मामले, 14 हजार से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ

वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 546 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,28,511 हो गयी है. एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को आए संक्रमण के इन मामलों के साथ ही अब जिले में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5,110 हो गयी है. उन्होंने बताया कि एक मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,907 हो गयी है जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 7,10,948 पर पहुंच गयी है.

#COVID19 | India reports 17,092 fresh cases, 14,684 recoveries and 29 deaths, in the last 24 hours.

Active cases 1,09,568

Daily positivity rate 4.14% pic.twitter.com/aZA8O5XmSq

— ANI (@ANI) July 2, 2022