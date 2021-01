India, New COVID-19 cases: भारत में नए साल के पहले शुक्रवार को एक दिन में यानि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 20,035 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,86,709 हो गए हैं. वहीं, 256 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,48,994 हो गई. देश में कोरोना वायरस के नए वारियंट स्‍ट्रेन की दस्‍तक के बीच कोरोना वैक्‍सीन को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है. Also Read - उत्तर भारत में चौथे दिन भी शीत लहर जारी, दिल्‍ली में आज तापमान 1.1 डिग्री दर्ज हुआ

India reports 20,036 new COVID-19 cases, 23,181 recoveries, and 256 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,02,86,710

Active cases: 2,54,254

Total recoveries: 98,83,461

Death toll: 1,48,994 pic.twitter.com/IaM9Ec1nTT

— ANI (@ANI) January 1, 2021