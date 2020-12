India, COVID-19 cases, death toll, coronavirus Latest News: देश में COVID-19 के नए वारियंट स्‍ट्रेन के आने के बीच आज गुरुवार को यानि 31 दिसंबर 2020 को सुबह 8 बजे पिछले 24 घंटे में आए मामलों की संख्‍या फिर थोड़ी बढ़ी हुई नजर आई है. बता दें कि कल यानि 30 दिसंबर को 20,549 नए मामले सामने आए थे. आज गुरुवार को सुबह 8 बजे पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के 21,821 नए केस दर्ज किए गए हैं और अब तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए कुल लोगों की संख्‍या 1 करोड़ 2 लाख, 66 हजार 674 हो चुकी है. आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार 10 वें दिन तीन लाख से कम है. Also Read - 9 बजे तक खत्म हो जाएंगे चर्च के प्रोग्राम, New Year का कुछ ऐसा है प्लान

India reports 21,821 new COVID-19 cases, 26,139 recoveries, and 299 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry Also Read - बिहार प्रशासन की फजीहत, इंग्लैंड से पटना लौटे 96 लोगों में से 71 हुए गायब

Total cases: 1,02,66,674 Also Read - New Corona Starin in UP: यूपी में न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए दो और मरीज, 24 घंटे में कोविड से 13 मौतें

Active cases: 2,57,656

Total recoveries: 98,60,280

Death toll: 1,48,738 pic.twitter.com/hKm8A2aBHO

— ANI (@ANI) December 31, 2020