COVID-19, coronavirus, vaccination, Corona Pandemic, Coronavirus Pandemic, India, News: देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी जारी, लेकिन मौतों के आंकड़ों में इस कमी के बावजूद भी गिरावट नजर नहीं आ रही है. भारत में आज शनिवार को कोविड-19 के 2,57,299 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक 3,57,630 मरीज ठीक हुए हैं. सबसे ज्‍यादा चिंताजनक स्थिति मरीजों की हो रहीं मौतें हैं, जो पिछले 24 घंटे में करीब 4200 हुईं हैं और महामारी से अब तक कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 2,95,525 हो गया है. कोरोना के खिलाफ जंग में राहत की बात यह है कि एक्‍टिव मरीजों का आंकड़ा आज कम होकर 29,23,400 हो गया है. Also Read - Coronavirus In India: कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर SII का सनसनीखेज बयान, केंद्र सरकार पर लगाया ये आरोप

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के शनिवार को सुबह 8 बजे अपडेट ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में COVID19 के 2,57,299 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,62,89,290 हो गई है. 4,194 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,95,525 हो गई है. देश में 3,57,630 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,30,70,365 हो गई और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 29,23,400 है. Also Read - CoronaVirus: घबराएं नहीं-Black Fungus जितना खतरनाक नहीं है White Fungus, बरतें ये सावधानियां

देश में कोरोना संक्रमण की ताज स्थिति: 22 मई 2021

कुल मामले (Total cases): 2,62,89,290

कुल डिस्‍चार्ज (Total discharges): 2,30,70,365

डेथ टोल (Death toll): 2,95,525

एक्‍ट‍िव केस (Active cases): 29,23,400

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 19,33,72,819 Also Read - कोरोना की तीसरी लहर का खतरा! केंद्र ने कहा, 'आगले मॉनसून में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, ऑक्सीजन संयंत्रों को तैयार रखें'

India reports 2,57,299 new #COVID19 cases, 3,57,630 discharges & 4,194 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 2,62,89,290

Total discharges: 2,30,70,365

Death toll: 2,95,525

Active cases: 29,23,400

Total vaccination: 19,33,72,819 pic.twitter.com/NNm0bCEEdK

— ANI (@ANI) May 22, 2021