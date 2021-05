COVID19 cases, COVID-19, Coronavirus, corona Pandemic, coronavirus Pandemic, News: देश में कोविड-19 संक्रमण की महामारी के बीच एक दिन बाद आज रविवार को कोरोना संक्रमण से फि‍र 4 हजार मौतों का आंकड़ा पार कर गया. भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से नए मामले 3,11,170 (COVID19 cases) आए हैं, जबकि, इसके मुकाबले, 3,62,437 लाख मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं. 4,077 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,70,284 हो गई है. 3,62,437 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,07,95,335 हुई. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 36,18,458 है. Also Read - कोरोना प्रोटोकॉल के बीच खुले गंगोत्री धाम के कपाट, प्रतिदिन जारी रहेगी पूजा-पाठ

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में भारत में 3,11,170 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,62,437 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं. इसी अवधि में 4,077 नई मौतें हो गईं हैं.

देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति 16 मई 2021

कुल केस (Total cases): 2,46,84,077

कुल केस (Total discharges) : 2,07,95,335

कुल मौतें (Death toll): 2,70,284

सक्रिय मामले (Active cases): 36,18,458

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 18,22,20,164

— ANI (@ANI) May 16, 2021