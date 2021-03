देश में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण की दूसरी बड़ी लहर में बड़ा उछाल जारी है. भारत में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 40,953 नए मामले आए हैं, जबकि 23,653 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्‍त हुए हैं. इस दौरान 188 मरीजों की मौत भी हो गई है. इन ताजा मौतों के इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा ( Death toll) 1,59,558 हो गया है. वहीं, इस महामारी के खिलाफ वैक्‍सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक कुल 4 करोड़, 20 लाख,63 हजार,392 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है है. Also Read - Maruti Wagon R CNG Price in India 2021: मार्केट में अभी भी बरकरार है मारुति वैगन आर का जलवा, जानिए Wagon R सीएनजी का ऑन रोड प्राइस और फीचर्स

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 40,953 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,15,55,284 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 188 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,59,558 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,88,394 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,11,07,332 है. Also Read - UP News: उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों का जल्द होगा टीकाकरण

देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्‍थति (20 मार्च 2021)

कुल केस (Total cases) : 1,15,55,284

कुल ठीक हुए (Total recoveries) : 1,11,07,332

सक्रिय मामले ( Active cases) : 2,88,394

मौतों का आंकड़ा (Death toll): 1,59,558

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination) : 4,20,63,392

