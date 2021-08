COVID19 Cases Update: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल जारी है. आज शनिवार को भारत में कोविड-19 के एक दिन में 46,759 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि अकेले केरल में कल 32,801 COVID positive cases दर्ज किए गए और राज्‍य में 179 मौतें दर्ज हुईं. भारत में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब 3,59,775 है.Also Read - Nationwide Lockdown News: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद यहां 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के एक दिन में 46,759 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,26,49,947 हो गई हैं, वहीं 509 मरीजों के जान गंवाने के बाद मृतकों की संख्या 4,37,370 पर पहुंच गई है. Also Read - भारत ने अफगानिस्तान से अब तक 550 लोगों को निकाला, विदेश मंत्रालय ने कहा- कई देशों के संपर्क में हैं

Of the 46,759 new #COVID19 cases and 509 deaths reported in India in the last 24 hours, Kerala recorded 32,801 COVID positive cases and 179 deaths yesterday.

— ANI (@ANI) August 28, 2021