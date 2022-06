COVID19: कोविड19 के आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं. पिछले 24 घंटे में 7500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित (Coronavirus Infection) पाए गए हैं, जबकि इस दौरान सिर्फ 3791 लोगों ने कोरोना का मात दी और संक्रमण मुक्त हुए. पिछले 24 घंटे में देशभर में इस वैश्विक महामारी के चलते 24 लोगों की मौत भी हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार अब देश में एक्टिव मामले भी बढ़कर 36 हजार से ज्यादा हो गए हैं.Also Read - कोविड के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7584 मामले दर्ज किए गए हैं. देश में कुल एक्टिव मामले 36 हजार 267 हैं. इस तरह से देश में पिछले दो साल से ज्यादा वक्त में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4 करोड़, 32 लाख, 5 हजार, 106 हो गई है. पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 5 लाख, 24 हजार 747 तक पहुंच गया है. Also Read - भारत एफडीआई के मामले में विश्व की शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल: यूएन

#COVID19 | India reports 7,584 fresh cases, 3,791 recoveries, and 24 deaths in the last 24 hours.

Total active cases are 36,267 pic.twitter.com/kwQIIy8K3s

— ANI (@ANI) June 10, 2022