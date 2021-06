देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आज रविवार को 80,834 नए केस आए हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में 3300 से ज्‍यादा मौतें हुईं हैं. वहीं, 1,32,062 नए केस डिस्चार्ज हुए हैं, इससे कुल एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्‍या अब 10,26,159 हो गई है. देश में कुल मौतों का आंकड़ा 3,70,384 हो गया. Also Read - Delhi Unlock: दिल्ली में अगले हफ्ते से खुल सकते हैं जिम, रेस्‍टोरेंट, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, सैलून और साप्ताहिक बाजार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रायल के मुताबिक, 80,834 नए COVID19 मामलों के साथ, भारत में पिछले 71 दिनों में हर दिन आने वाले सबसे कम नए केस दर्ज हुए. Also Read - 47th G7 Summit: पीएम मोदी ने 47वें जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को किया संबोधित, दिया 'वन अर्थ, वन हेल्थ' का मंत्र

भारत में COVID19 के 80,834 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,94,39,989 हो गई. 3,303 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,70,384 हो गई है. 1,32,062 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,80,43,446 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,26,159 है. Also Read - क्या सच में बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी कोरोना की तीसरी लहर? लैंसेट की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

With 80,834 new #COVID19 cases, India reported its lowest daily case in the last 71 days. The daily positivity rate is at 4.25%, less than 10% for 20 consecutive days. The recovery rate increases to 95.26%, in last 24 hours 1,32,062 recoveries were recorded: Union Health Ministry

— ANI (@ANI) June 13, 2021