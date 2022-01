Corona Update: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अब धीमी पड़ती नजर आ रही है. पिछले हफ्ते प्रतिदिन साढ़े तीन लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे थे, जबकि इस हफ्ते प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में तेज गिरावट देखने को मिली है. अगर आज की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोविड19 के 2 लाख, 51 हजार, 209 नए मामले सामने आए. इस तरह देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़, 6 लाख, 22 हजार, 709 पहुंच गया. पिछले 24 घंटे दौरान देशभर में 627 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई और इस तरह मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 4 लाख, 92 हजार, 327 हो गए.Also Read - Omicron in India: विशेषज्ञ बोले - देश में जल्द खत्म होगी तीसरी लहर, साथ ही दी यह हिदायत

शुक्रवार सुबह जारी अपडेटिड आंकड़ों के अनुसार देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान 3 लाख, 47 हजार, 443 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी. इस तरह से कुल संक्रमितों की संख्या में 96 हजार, 861 की कमी दर्ज की गई. देश में इस समय इलाज करवा रहे संक्रमितों की संख्या 21 लाख, 5 हजार, 611 है. यह कुल संक्रमितों का 5.18 फीसद है. देश का रिकवरी रेट 93.60 है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक पॉजिटिविटी रेट 15.88 फीसद है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 17.47 फीसद है. Also Read - Vaccine नहीं लगवाने वाले लोग कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादा प्रभावित, मृत्यु भी ज्यादा

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3 करोड़, 80 लाख, 24 हजार, 771 हो गई है. कोविड से मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत दर्ज की गई, मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार के अपडेट के बाद, संक्रमितो की कुल संख्या 4 करोड़, 06 लाख, 22 हजार, 709 है. Also Read - Black Fungus फिर लौटा! मुंबई में पहला मामला आया सामने; इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

देश में अब तक कोविड19 की 162.44 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं. देश में कोविड संक्रमितों का अब तक का कुल आंकड़ा 7 अगस्त 2020 को 20 लाख पहुंच गया था. इसके बाद 23 अगस्त 2020 को 30 लाख, 5 सितंबर 2020 को 40 लाख, 16 सितंबर 2020 को 50 लाख पहुंच गया था. 28 सितंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख, 20 नवंबर 2020 को 90 लाख और 19 दिसंबर 2020 को 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था.

भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4 मई 2021 को 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था.

(इनपुट – एजेंसियां)