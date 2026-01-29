  • Hindi
गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने मारी बाजी, यहां देखिए विजेताओं की पूरी लिस्ट

Republic Day 2026: इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना (Indian Navy) के मार्चिंग दस्ते ने बाजी मारी. आइए जानते हैं इस साल की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही.

Published date india.com Updated: January 29, 2026 11:00 PM IST
Republic Day 2026: इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना (Indian Navy) के मार्चिंग दस्ते ने अपना जलवा बिखेरा है. तीनों सेनाओं में नौसेना की टुकड़ी को ‘सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल’ चुना गया है. वहीं, अगर राज्यों की झांकियों की बात करें, तो महाराष्ट्र की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया है. महाराष्ट्र की झांकी में ‘गणेशोत्सव’ की खूबसूरती को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया था. इन सभी विजेताओं को 30 जनवरी को एक खास कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा. नौसेना के इस दल में 144 जवान शामिल थे, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत और अनुशासन का परिचय दिया.

झांकियों में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का मेल

राज्यों की कैटेगरी में महाराष्ट्र तो नंबर वन रहा ही, लेकिन जम्मू-कश्मीर ने दूसरा और केरल ने तीसरा स्थान हासिल किया. महाराष्ट्र की झांकी की खास बात यह थी कि इसमें परंपरा के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ की झलक भी दिखाई गई. झांकी के साथ चल रहे कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में ‘लेजिम’ नृत्य किया, जिसने सबका मन मोह लिया. वहीं, मंत्रालयों की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय की ‘वंदे मातरम्’ झांकी सबसे बेहतरीन चुनी गई. इसमें वंदे मातरम् की 150 साल पुरानी विरासत को बहुत ही गर्व के साथ पेश किया गया था.

दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने भी दिखाया दम

सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी अपना दम दिखाया. दिल्ली पुलिस के दस्ते को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कैटेगरी में सबसे अच्छा मार्चिंग दल घोषित किया गया. आम जनता की पसंद (Popular Choice) की बात करें, तो लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग के जरिए ‘असम रेजिमेंट’ को सेनाओं में सबसे बेस्ट माना. वहीं, सीआरपीएफ (CRPF) को सहायक बलों में सबसे लोकप्रिय मार्चिंग टुकड़ी चुना गया. यह दिखाता है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रति नागरिकों के मन में कितना सम्मान और जुड़ाव है.

जनता की पहली पसंद बना कौन सा राज्य?

‘मायगाव’ (MyGov) पोर्टल पर हुए ऑनलाइन सर्वे में नागरिकों ने अपनी पसंद भी बताई. जनता की पसंद वाली कैटेगरी में गुजरात की झांकी नंबर वन रही. गुजरात की झांकी ‘वंदे मातरम’ और आत्मनिर्भरता के विषय पर आधारित थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला, जिसमें बुंदेलखंड की शानदार संस्कृति और किलों को दिखाया गया था. राजस्थान की झांकी तीसरे नंबर पर रही, जिसमें बीकानेर की मशहूर ‘स्वर्ण कला’ को पेश किया गया. इन पुरस्कारों ने परेड की रौनक और देश की सांस्कृतिक विविधता को एक नया मुकाम दिया है.

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

