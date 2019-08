नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली-लाहौर बस सेवा सोमवार को रद्द कर दी. निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. इससे पहले पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद इस बस सेवा को बंद करने का फैसला किया था. पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को इस मैत्री बस सेवा को सोमवार से निलंबित करने का ऐलान किया था.

Delhi Transport Corporation (DTC): Consequent to Pakistan’s decision to suspend the Delhi – Lahore bus service, DTC is not able to send bus from August 12 pic.twitter.com/vBYAJP8yNm

— ANI (@ANI) August 12, 2019