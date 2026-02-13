By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत की इन नदियों में घुला जहर, WHO की रिपोर्ट में हुआ खुलासा... लाखों लोगों पर मंडरा रहा संकट
गंगा-यमुना समेत भारत की कई नदियां AMR का बड़ा खतरा बन रही हैं. WHO-UNEP रिपोर्ट के अनुसार 72% अपशिष्ट जल बिना ट्रीटमेंट नदियों में बह रहा है.
गंगा और यमुना समेत देश की ज्यादातर नदियां अब स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में नदियां, झीलें और भूजल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) के बड़े वाहक और स्थायी भंडार बन चुके हैं. आसान शब्दों में कहें तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया अब दवाओं पर असर नहीं होने देते. अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह आने वाले समय में बड़ा साइलेंट किलर साबित हो सकता है.
भारत में 72% पानी बिना किसी इलाज के बह रहा
WHO-UNEP की Environmental Dimensions of Antimicrobial Resistance रिपोर्ट के अनुसार – यूरोप, जापान और उत्तरी अमेरिका में 80 से 95 प्रतिशत शहरी अपशिष्ट जल का उन्नत उपचार किया जाता है, जबकि भारत में करीब 72 प्रतिशत अपशिष्ट जल बिना किसी प्रभावी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों, झीलों और भूजल में छोड़ दिया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े भी यही बताते हैं.
दरअसल घरेलू सीवेज, औद्योगिक कचरा, अस्पतालों का डिस्चार्ज, कृषि बहाव, फार्मास्युटिकल प्रदूषण और पशुपालन से निकलने वाले एंटीबायोटिक अवशेष लगातार जल स्रोतों को जहरीला बना रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट, फार्मा उद्योग में जीरो डिस्चार्ज नीति, AMR सर्विलांस और वन हेल्थ आधारित समन्वय के बिना यह संकट रोका नहीं जा सकता.
झील-नदियों का पानी क्यों हो रहा खराब
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार पशुपालन, पोल्ट्री और मत्स्य पालन में एंटीबायोटिक्स का अनियंत्रित उपयोग AMR के फैलाव का एक बड़ा स्रोत है. जानवरों और मछलियों को दी गई एंटीबायोटिक दवाओं का बड़ा हिस्सा उनके अपशिष्ट के जरिए पानी में पहुंच जाता है और फिर यह नदियों व तालाबों में घुलकर बैक्टीरिया को और ज्यादा मजबूत बना देता है. UNEP बताता है कि विकसित देशों में टर्शियरी ट्रीटमेंट जैसी उन्नत तकनीक से एंटीबायोटिक अवशेष और रेसिस्टेंस जीन को हटाया जाता है, जबकि भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता, तकनीक और कवरेज बेहद कमजोर है.
किन नदियों का पानी सबसे ज्यादा खराब?
कई अध्ययनों में गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों को AMR के बड़े हॉटस्पॉट बताया गया है. उत्तर भारत में दिल्ली की यमुना नदी को AMR का सबसे गंभीर केंद्र माना गया है. ICMR के अनुसार यमुना के पानी और तलछट में 139 से अधिक रेसिस्टेंस जीन मिले हैं, जिनमें bla-NDM-1, bla-CTX-M-15 और bla-TEM-1 प्रमुख हैं. रिपोर्ट बताती है कि 57.5 प्रतिशत ई.कोलाई स्ट्रेन दो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हैं, जबकि 20 प्रतिशत स्ट्रेन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हैं.
CPCB की रिपोर्ट में यमुना में क्रोमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं के साथ-साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, गैटिफ्लोक्सासिन, सेफ्यूरोक्सिम और ऑफ्लोक्सासिन जैसी दवाओं के अवशेष भी पाए गए. वहीं गंगा क्षेत्र में भी भूजल में सल्फोनामाइड रेसिस्टेंस जीन मिले हैं और WHO-UNEP रिपोर्ट बताती है कि हरिद्वार-ऋषिकेश में स्नान पर्व के दौरान bla-NDM-1 जीन की मात्रा 20 गुना तक बढ़ जाती है.
दक्षिण भारत की नदियां भी खतरे में
दक्षिण भारत में IWMI और ICMR के अध्ययन बताते हैं कि कावेरी नदी में कृषि बहाव और शहरी अपशिष्ट के कारण प्रतिरोधी बैक्टीरिया लगातार बढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा और गोदावरी बेसिन में पर्व और भीड़ के समय AMR बढ़ने के संकेत मिले हैं, साथ ही अरकावती, स्वर्णा और नेत्रावती जैसी छोटी नदियों में भी कई एंटीबायोटिक अवशेष पाए गए हैं.
ICMR और UNEP का कहना है कि झीलों और तालाबों की तलछट AMR का स्थायी भंडार बन चुकी है, जो बाढ़ या सूखे में फिर सक्रिय हो जाती है. चिंता करने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के भूजल में सेफलोस्पोरिन प्रतिरोधी ई.कोलाई भी मिल रही है.
