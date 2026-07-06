EXPLAINER: देशभर में E20 पेट्रोल शुरू, आपकी गाड़ी पर पड़ेगा क्या असर? माइलेज घटेगा या बढ़ेगा?

भारत ने अप्रैल 2026 से देशभर में E20 पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री शुरू कर दी है. इसका उद्देश्य तेल आयात कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है. E20 पेट्रोल को लेकर देशभर में चर्चा तेज है. माइलेज, इंजन की सेहत और पर्यावरण पर इसके असर को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं.

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हर वाहन मालिक के लिए जरूरी खबर (IMAGE - AI)

भारत में 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री शुरू हो गई है.

सरकार का लक्ष्य तेल आयात कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है.

E20 से माइलेज में 2-6% तक कमी आ सकती है, लेकिन इंजन प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सही तैयारी के साथ E20 भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा.

अप्रैल 2026 से देशभर में E20 पेट्रोल (20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) की अनिवार्य बिक्री शुरू कर दी है. यह कदम तेल आयात कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण सुधारने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है. सरकार ने मूल लक्ष्य 2030 को 2025-26 में लाकर पूरा कर लिया. E20 कार्यक्रम के तहत E10 पहले ही 2022 में लागू हो चुका था. अब E20 पर बहस छिड़ी हुई है – वाहन, उपभोक्ता, पर्यावरण और ईंधन सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए डिटेल में समझते हैं.

1. भारत E20 पेट्रोल के देशव्यापी रोलआउट के लिए कितना तैयार है?

RAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया), IIP, IOC R&D, EIL और कार कंपनियों ने लैब और फील्ड टेस्टिंग की है. परीक्षणों में E20 से इंजन में असामान्य घिसाव या नुकसान नहीं पाया गया. नई E20 कंपैटिबल गाड़ियां और ज्यादातर पुरानी पेट्रोल गाड़ियां E20 का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से कर सकती हैं. OMCs की रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया गया. IOC, BPCL और HPCL ने एथनॉल ब्लेंडिंग टर्मिनल, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोल पंपों को अपग्रेड किया. सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि सप्लाई सुचारू रहे.

2. E20 पेट्रोल के रोलआउट टाइमलाइन

2018: बायोफ्यूल नीति अपडेट की गई.

2021: E20 का लक्ष्य 2030 से 2025-26 कर दिया गया.

अप्रैल 2022: देशभर में E10 शुरू.

अप्रैल 2023: E20 कंपैटिबल गाड़ियों का उत्पादन शुरू.

अप्रैल 2025: पूरी तरह E20 ट्यून्ड गाड़ियां.

2025-26: E20 ब्लेंडिंग लक्ष्य पहले पूरा.

1 अप्रैल 2026: OMCs द्वारा E20 की अनिवार्य बिक्री.

3. दुनिया के अन्य देश E20 या इससे ज्यादा एथनॉल ब्लेंड पेट्रोल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?

ब्राजील इस क्षेत्र में विश्व नेता है. वहां 27-30% एथनॉल ब्लेंड गैसोलीन आम है और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां E100 (100% एथनॉल) भी चला सकती हैं. दशकों से अनिवार्य ब्लेंडिंग चल रही है. उपभोक्ता कीमत के आधार पर गैसोलीन या एथनॉल चुन सकते हैं. इससे तेल आयात घटा, प्रदूषण कम हुआ और एथनॉल उद्योग मजबूत हुआ.

इस क्षेत्र में विश्व नेता है. वहां 27-30% एथनॉल ब्लेंड गैसोलीन आम है और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां E100 (100% एथनॉल) भी चला सकती हैं. दशकों से अनिवार्य ब्लेंडिंग चल रही है. उपभोक्ता कीमत के आधार पर गैसोलीन या एथनॉल चुन सकते हैं. इससे तेल आयात घटा, प्रदूषण कम हुआ और एथनॉल उद्योग मजबूत हुआ. अमेरिका में E10 पूरे देश में स्टैंडर्ड है. E15 सिर्फ 2001 के बाद की गाड़ियों के लिए मंजूर है. E85 फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए उपलब्ध है. EPA सख्त नियम लागू करता है – वाहन कंपैटिबिलिटी, लेबलिंग और उपभोक्ता विकल्प जरूरी.

में E10 पूरे देश में स्टैंडर्ड है. E15 सिर्फ 2001 के बाद की गाड़ियों के लिए मंजूर है. E85 फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए उपलब्ध है. EPA सख्त नियम लागू करता है – वाहन कंपैटिबिलिटी, लेबलिंग और उपभोक्ता विकल्प जरूरी. थाईलैंड ने E20 को इंसेंटिव, कंपैटिबल गाड़ियों और अच्छी उपलब्धता से सफल बनाया. कनाडा और यूरोप में ज्यादातर E10 है, ऊंचे ब्लेंड विकल्प के रूप में उपलब्ध.

4. E20 का वाहन परफॉर्मेंस, इंजन, माइलेज और उत्सर्जन पर क्या असर पड़ता है?

NITI Aayog की रिपोर्ट के मुताबिक एथनॉल में गैसोलीन से कम ऊर्जा होती है. ARAI और कंपनियों के टेस्ट में E10 से E20 पर स्विच करने पर 2-6% माइलेज कम हो सकता है. लेकिन रियल वर्ल्ड में ट्रैफिक, टायर प्रेशर और ड्राइविंग स्टाइल का ज्यादा असर पड़ता है.

वाहन परफॉर्मेंस: एथनॉल का ऑक्टेन रेटिंग बहुत ऊंचा (108.5) है. इससे इंजन बेहतर चलता है, एक्सीलरेशन अच्छा होता है और राइड क्वालिटी सुधरती है. टेस्ट में स्टार्टिंग, ड्राइवेबिलिटी पर कोई नकारात्मक असर नहीं पाया गया.

एथनॉल का ऑक्टेन रेटिंग बहुत ऊंचा (108.5) है. इससे इंजन बेहतर चलता है, एक्सीलरेशन अच्छा होता है और राइड क्वालिटी सुधरती है. टेस्ट में स्टार्टिंग, ड्राइवेबिलिटी पर कोई नकारात्मक असर नहीं पाया गया. इंजन की टिकाऊपन: E20 कंपैटिबल गाड़ियों पर 40,000-60,000 किमी टेस्ट में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई. पुरानी गाड़ियों में कुछ रबर पार्ट्स (होज, गास्केट) तेजी से खराब हो सकते हैं क्योंकि एथनॉल नमी सोखता है. ऐसे में नियमित चेक और बदलाव जरूरी.

5. E20 से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या फायदे हैं?

E20 से पेट्रोलियम आयात कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा बचती है. किसानों को गन्ना, मक्का आदि की बेहतर कीमत मिलेगी. उत्सर्जन में कमी आएगी क्योंकि एथनॉल ऑक्सीजन युक्त ईंधन है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरी तस्वीर फीडस्टॉक (क्या चीज से एथनॉल बना) पर निर्भर करती है.

6. भारत की नीति दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस से कैसे तुलना करती है?

भारत की नीति चरणबद्ध, वैज्ञानिक परीक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर आधारित है – जो ब्राजील, अमेरिका और थाईलैंड जैसी है. लेकिन ब्राजील की तरह फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां बढ़ाने, अमेरिका की तरह अच्छी लेबलिंग और उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत है. फीडस्टॉक को और विविधता (2G एथनॉल, कृषि अवशेष) देनी चाहिए.

7. उपभोक्ताओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

अपनी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं, चेक करें (मैनुअल या डीलर से).

पेट्रोल पंप पर लेबलिंग ध्यान से पढ़ें.

माइलेज थोड़ा कम हो तो चिंता न करें, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर लग सकती है.

पुरानी गाड़ी है तो इंजन चेकअप नियमित कराएं.

सरकार और कंपनियां जागरूकता अभियान चला रही हैं.E20 भारत के लिए बड़ा कदम है जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को संबोधित करता है. वैज्ञानिक परीक्षण और दूसरे देशों के अनुभव से यह साबित होता है कि सही तैयारी के साथ यह सफल हो सकता है. चुनौतियां जैसे माइलेज, पुरानी गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर को समय के साथ हल किया जा सकता है. लंबे समय में फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी, R&D और स्थिर नीति से भारत ब्राजील जैसा मॉडल बना सकता है.

Q1. E20 पेट्रोल क्या है?

जवाब: E20 ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है. इसका उद्देश्य तेल आयात कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है.

Q2. क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी के इंजन को नुकसान होगा?

जवाब: सरकार और ऑटो कंपनियों की टेस्टिंग में E20 से नई और E20-कंपैटिबल गाड़ियों में कोई बड़ा नुकसान नहीं पाया गया. पुरानी गाड़ियों में कुछ पार्ट्स की नियमित जांच जरूरी हो सकती है.

Q3. क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम होगा?

जवाब: विशेषज्ञों के अनुसार E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में करीब 2-6% तक कमी आ सकती है. हालांकि ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक का भी बड़ा असर पड़ता है.

Q4. सरकार E20 पेट्रोल क्यों ला रही है?

जवाब: इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को गन्ना व मक्का जैसी फसलों का बेहतर दाम मिलेगा.

Q5. कैसे पता करें कि मेरी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए तैयार है?

जवाब: अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल, कंपनी की वेबसाइट या डीलर से जानकारी लेकर पता किया जा सकता है. नई पेट्रोल गाड़ियों में ज्यादातर E20 कंपैटिबिलिटी दी जा रही है.