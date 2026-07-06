EXPLAINER: देशभर में E20 पेट्रोल शुरू, आपकी गाड़ी पर पड़ेगा क्या असर? माइलेज घटेगा या बढ़ेगा?

अप्रैल 2026 से देशभर में E20 पेट्रोल (20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) की अनिवार्य बिक्री शुरू कर दी है. यह कदम तेल आयात कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण सुधारने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है. सरकार ने मूल लक्ष्य 2030 को 2025-26 में लाकर पूरा कर लिया. E20 कार्यक्रम के तहत E10 पहले ही 2022 में लागू हो चुका था. अब E20 पर बहस छिड़ी हुई है – वाहन, उपभोक्ता, पर्यावरण और ईंधन सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए डिटेल में समझते हैं.
RAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया), IIP, IOC R&D, EIL और कार कंपनियों ने लैब और फील्ड टेस्टिंग की है. परीक्षणों में E20 से इंजन में असामान्य घिसाव या नुकसान नहीं पाया गया. नई E20 कंपैटिबल गाड़ियां और ज्यादातर पुरानी पेट्रोल गाड़ियां E20 का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से कर सकती हैं. OMCs की रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया गया. IOC, BPCL और HPCL ने एथनॉल ब्लेंडिंग टर्मिनल, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोल पंपों को अपग्रेड किया. सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि सप्लाई सुचारू रहे.
NITI Aayog की रिपोर्ट के मुताबिक एथनॉल में गैसोलीन से कम ऊर्जा होती है. ARAI और कंपनियों के टेस्ट में E10 से E20 पर स्विच करने पर 2-6% माइलेज कम हो सकता है. लेकिन रियल वर्ल्ड में ट्रैफिक, टायर प्रेशर और ड्राइविंग स्टाइल का ज्यादा असर पड़ता है.
E20 से पेट्रोलियम आयात कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा बचती है. किसानों को गन्ना, मक्का आदि की बेहतर कीमत मिलेगी. उत्सर्जन में कमी आएगी क्योंकि एथनॉल ऑक्सीजन युक्त ईंधन है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरी तस्वीर फीडस्टॉक (क्या चीज से एथनॉल बना) पर निर्भर करती है.
भारत की नीति चरणबद्ध, वैज्ञानिक परीक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर आधारित है – जो ब्राजील, अमेरिका और थाईलैंड जैसी है. लेकिन ब्राजील की तरह फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां बढ़ाने, अमेरिका की तरह अच्छी लेबलिंग और उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत है. फीडस्टॉक को और विविधता (2G एथनॉल, कृषि अवशेष) देनी चाहिए.
सरकार और कंपनियां जागरूकता अभियान चला रही हैं.E20 भारत के लिए बड़ा कदम है जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को संबोधित करता है. वैज्ञानिक परीक्षण और दूसरे देशों के अनुभव से यह साबित होता है कि सही तैयारी के साथ यह सफल हो सकता है. चुनौतियां जैसे माइलेज, पुरानी गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर को समय के साथ हल किया जा सकता है. लंबे समय में फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी, R&D और स्थिर नीति से भारत ब्राजील जैसा मॉडल बना सकता है.
जवाब: E20 ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है. इसका उद्देश्य तेल आयात कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है.
जवाब: सरकार और ऑटो कंपनियों की टेस्टिंग में E20 से नई और E20-कंपैटिबल गाड़ियों में कोई बड़ा नुकसान नहीं पाया गया. पुरानी गाड़ियों में कुछ पार्ट्स की नियमित जांच जरूरी हो सकती है.
जवाब: विशेषज्ञों के अनुसार E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में करीब 2-6% तक कमी आ सकती है. हालांकि ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक का भी बड़ा असर पड़ता है.
जवाब: इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को गन्ना व मक्का जैसी फसलों का बेहतर दाम मिलेगा.
जवाब: अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल, कंपनी की वेबसाइट या डीलर से जानकारी लेकर पता किया जा सकता है. नई पेट्रोल गाड़ियों में ज्यादातर E20 कंपैटिबिलिटी दी जा रही है.
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