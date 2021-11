रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे. यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (21st India-Russia Annual Summit) में हिस्सा लेंगे. इसके साथ-साथ वह द्विपक्षीय एवं विशेष सामरिक संबंधों के सभी आयामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि छह दिसंबर को ‘2+2’ मंत्रिस्तरीय वार्ता भी होगी, जिसमें दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया कि ‘2+2’ मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 5-6 दिसंबर को भारत आयेंगे. बागची ने कहा कि इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) हिस्सा लेंगे.Also Read - Constitution Day: संविधान दिवस आज, संसद में होने वाले समारोह का कांग्रेस ने किया बहिष्कार, जानें वजह

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘छह दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.’ बता दें कि पिछली भारत रूस शिखर बैठक सितंबर 2019 को ब्लादीबोस्तक में हुई थी. वहीं, कोविड महामारी की वजह से 2020 में यह बैठक नहीं आयोजित की जा सकी थी. Also Read - अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला बोले- उन्हें अब सोनिया गांधी की नहीं मोदी की जरूरत

Russian President Vladimir Putin will pay an official visit to New Delhi on 6th December for the 21st India-Russia Annual Summit with PM Narendra Modi: Arindam Bagchi, MEA Spox pic.twitter.com/j6EmIrXOms

— ANI (@ANI) November 26, 2021