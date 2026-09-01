Operation Sindoor के बाद भारत का एयर डिफेंस और होगा मजबूत, रूस से 50 हजार करोड़ में 5 और S-400 लेने की तैयारी

Operation Sindoor में S-400 के प्रदर्शन के बाद भारत ने एयर डिफेंस को और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. रूस ने पांच नए S-400 स्क्वाड्रनों का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है.

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रूस ने पांच नए S-400 Squadrons के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव दिया है.

नई डील पूरी होने पर भारत के पास कुल 10 S-400 Squadrons हो सकते हैं.

नए S-400 Systems भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा के साथ मल्टी लेयर एयर डिफेंस को मजबूत करेंगे.

Operation Sindoor: भारत अपनी लंबी दूरी की एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. रूस ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को पांच अतिरिक्त S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन्स की खरीद का प्रस्ताव भेजा है. इस पूरी डील की अनुमानित कीमत 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

रक्षा सूत्रों के मुताबिक रूस की ओर से भारत के टेंडर के जवाब में प्रस्ताव मिल चुका है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को कई स्तरों पर मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है.

पांच और S-400 खरीदने की तैयारी

रक्षा अधिग्रहण परिषदयानी DAC ने मार्च 2026 में भारतीय वायुसेना के लिए पांच अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन्स खरीदने को मंजूरी दी थी. अब रूस की तरफ से इसका विस्तृत प्रस्ताव मिलने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस खरीद का मकसद देश के अहम इलाकों को लंबी दूरी की एयर डिफेंस से और सुरक्षित करना है. नए सिस्टम पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं.

S-400 अलग-अलग ऊंचाई और दूरी पर आने वाले विमान, ड्रोन और मिसाइलें जैसे हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने में सक्षम है. इसके शामिल होने से भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

भारत के पास पहले से चार स्क्वाड्रनों

भारत ने रूस के साथ 2018 में करीब 5.43 अरब डॉलर यानी 51,838 करोड़ रुपये का समझौता किया था. इस डील के तहत पांच S-400 स्क्वाड्रन खरीदे जाने थे. इनमें से चार सिस्टम भारत को मिल चुके हैं, जबकि पांचवें और आखिरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी नवंबर 2026 तक होने की उम्मीद है.

पहले तीन S-400 स्क्वाड्रन को देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाकों में तैनात किया जा चुका है. इनमें पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं से जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं. अगर नए पांच S-400 स्क्वाड्रन की Deal अंतिम रूप लेती है, तो भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन हो सकते हैं. यानी मौजूदा योजना के मुकाबले देश का S-400 इंवेट्री लगभग दोगुना हो जाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा भरोसा

S-400 को लेकर भारत का भरोसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बढ़ा है. मई 2025 में पाकिस्तान की ओर से सामने आए हवाई खतरों के दौरान भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क ने अहम भूमिका निभाई थी. वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने हाल में कहा था कि S-400 ने संभवतः सबसे लंबी दूरी पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से किसी लक्ष्य को मार गिराने का रिकॉर्ड बनाया. उनके मुताबिक सिस्टम ने करीब 314 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी निगरानी विमान को निशाना बनाया था.