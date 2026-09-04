भारत का नया पहरेदार EOS-05 अंतरिक्ष में लॉन्च , जानें 36 हजार किमी की ऊंचाई से कैसे दुश्मनों पर नजर रखेगा ये सैटेलाइट

EOS-05 Satellite: अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 को ले जाने वाले GSLV-F17 रॉकेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने ये जानकारी दी है. यह लॉन्चिंग शुक्रवार (4 सितंबर 2026) को सुबह 02:55 बजे (IST) श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC), SHAR के दूसरे लॉन्च पैड (SLP) से की गई है.
ISRO ने शुक्रवार को एक नोटिफ़िकेशन में कहा, EOS-05 को ले जाने वाला GSLV-F17 सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ. 27.5 घंटे की उल्टी गिनती (काउंटडाउन) खत्म होने के बाद, 51.7 मीटर ऊंचे रॉकेट ने चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में स्थित स्पेसपोर्ट, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से जोरदार आवाज के साथ ये लॉन्चिंग की गई है. आज का मिशन GSLV-F10/अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट-03 का अगला मिशन था, जो ‘असफल’ रहा था क्योंकि 12 अगस्त, 2021 को सुबह 5.43 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद इसके क्रायोजेनिक अपर स्टेज में इग्निशन फेल हो गया था.
#WATCH श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ISRO का GSLV-F17/EOS-05 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सैटेलाइट को तय कक्षा (सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट) में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है।
(सोर्स: ISRO) pic.twitter.com/Q6nPloWqqo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2026
उम्मीद है कि GSLV रॉकेट 18 मिनट की उड़ान के बाद सैटेलाइट को सब-जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा देगा. GSLV का लिफ़्ट-ऑफ वज़न 420.5 टन है और यह तीन स्टेज वाला रॉकेट है जिसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज है.
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से काम करने वाला भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट होगा. हालांकि EOS-05 को सैन्य या जासूसी सैटेलाइट नहीं कहा गया है. इसका मुख्य काम पृथ्वी की निगरानी करना है.
इसे ‘आसमान में आंख’ कहा जाता है क्योंकि यह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर नजर रख सकता है. ISRO ने कहा कि मिशन का मकसद प्राकृतिक आपदाओं और अचानक होने वाली घटनाओं की तेज़ी से निगरानी के लिए बड़े इलाकों की रियल-टाइम इमेजिंग करना और खेती, जंगलों और जल निकायों के लिए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हासिल करना है. अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट आपदा की चेतावनी, चक्रवात की निगरानी, और बादल फटने व तूफ़ान की निगरानी के लिए भी जानकारी देगा.
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