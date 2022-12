Nagpur-Bilaspur Vande Bharat : देश की छठवीं वन्दे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू, स्टॉपेज से लेकर किराया तक जानें सब कुछ

Nagpur-Bilaspur Vande Bharat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर–बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर दिया. गाड़ी संख्या 20825/20826 बिलासपुर-नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. ट्रेन दोनों छोर से संचालित की जाएगी. इस ट्रेन के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं गोंदिया स्टेशनों में स्टॉपेज दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, नागपुर से बिलासपुर जाने वाली पहली उद्घाटन विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागपुर से आज सुबह 9.30 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया. ट्रेन में 16 कोच हैं जिनमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूदटव चेयर कार शामिल हैं. ये मध्य भारत की पहली और देश की छठवीं वन्दे भारत ट्रेन है.

Maharashtra | At Nagpur Railway station, Prime Minister Narendra Modi will flag off Vande Bharat Express that will run between Nagpur and Bilaspur, today pic.twitter.com/HeyvufCmI6 — ANI (@ANI) December 11, 2022