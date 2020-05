नई दिल्ली: पूरे देश में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनपर पुष्पवर्षा की. इस दौरान डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल परिसरों में खड़े होकर रक्षा बलों के सम्मान को स्वीकार किया. भारतीय वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल के हेलिकॉप्टरों ने हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु समेत दक्षिण के कई शहरों में अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. Also Read - भारतीय सेनाओं ने ‘कोरोना योद्धाओं’ को दी शानदार सलामी, जानिए क्या बोले पीएम मोदी और अमित शाह

भारतीय सेनाओं का ये नजारा केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी जारी रहा. जहां दिन में थल सेना और वायु सेना ने अपना फर्ज निभाया तो शाम होते-होते नौसेना ने समंदर को रोशनी से जगमगा दिया. भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों की मानें तो कोरोना योद्धाओं के सम्‍मान में बल के 46 जहाज रोशन किए गए. Also Read - Aerial Salute Live: देशभर के कोरोना वॉरियर्स को सलाम, सेना ने डॉक्टर्स और पुलिस पर बरसाए फूल

दक्षिणी नौसेना कमान के जहाजों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाइनर योद्धाओं के सम्‍मान में ‘इंडिया सैल्यूट्स कोरोना वारियर्स’ अभियान के तहत कोच्चि तट पर भव्‍य आतिशबाजी की. आंध्र प्रदेश: COVID19 के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों की सराहना व्यक्त करने के लिए “इंडिया सैल्यूट्स कोरोना वॉरियर्स” अभियान के तहत पूर्वी नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के जहाजों को विशाखापत्तनम में रोशनी से जगमग किया गया. मुंबई में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज ने ऐसे की भव्‍य आतिशबाजी, दिखाई दिया शानदार नजारा. Also Read - कोरोना के वीर जवानों को आसमान के जांबाज कुछ इस तरह से आज करेंगे सैल्यूट, यहां देखें विहंगम दृश्य

