नई दिल्‍ली/ लाहौर: भारत (India) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) के लिए अटारी सीमा के जरिए सड़क मार्ग से मानवीय सहायता के रूप में 2500 मिट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना की. अफगानिस्तान के 26 ट्रक गेहूं की खेप को लेकर कर मंगलवार शाम को वाघा सीमा पहुंचे. पाकिस्तानी सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. बता दें कि भारत ने मंलवार को गेहूं से भरे 50 ट्रक अफ‍गानिस्‍तान के लिए रवाना किए. भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों को 50 हजार मिट्रिक टन गेहूं तोहफे के रूप में देने का निर्णय किया था. दरअसल, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए की अपील की थी, जिसके मद्देनजर भारत ने यह कदम उठाया है.Also Read - सुनील गावस्कर ने बुमराह-चाहर की तारीफ की; कहा- तेज गेंदबाजी के मामले में टीम इंडिया बेहद खुशकिस्मत

‘Gift from people of India to the people of Afghanistan’: India sends wheat loaded in 50 trucks

Also Read - Russia-Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से हो सकती है प्रभावित?

सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘ मंगलवार शाम तक अफगानिस्तान के करीब 26 ट्रक भारत के अटारी सीमा से गेहूं की खेप लेकर वाघा सीमा पर पहुंचे. उम्मीद है कि शाम के बाद बाकी ट्रक भी पाकिस्तान में प्रवेश कर लेंगे जो कि अफगानिस्तान रवाना होंगे.’ उन्होंने बताया कि ये ट्रक पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ अफगानिस्तान रवाना होंगे। Also Read - IND vs WI, 3rd T20I: वेस्टइंडीज को धूल चटाकर T20 का 'बादशाह' बना भारत, 6 साल में पहली बार 'नंबर-1'

इससे पहले, भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, ”22 फरवरी को अमृतसर में एक समारोह में सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के लिये मानवीय सहायता के तहत 50 ट्रकों में 2500 मिट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना की गई. इस समारोह में विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला के साथ अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मंमूदजई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कंट्री निदेशक बी पराजुली मौजूद थे. मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील के मद्देनजर भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों को 50 हजार मिट्रिक टन गेहूं तोहफे के रूप में देने का निर्णय किया था.

An important milestone in India’s humanitarian assistance to the Afghan people.

Today, India dispatched first convoy of 2500 MT of wheat assistance from ICP Attari to Jalalabad, Afghanistan. pic.twitter.com/XPBZoLkwY7

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 22, 2022