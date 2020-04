नई दिल्ली: भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे अपने पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहा है. दरअसल भारत कोरोना वायरस से प्रभावित 55 देशों को अनुदान के साथ-साथ वाणिज्यिक आधार पर मलेरिया-रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में भी है. इसी क्रम में भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की मदद की है. खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस बात की जानकारी दी. सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया अदा किया. Also Read - COVID-19: कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा बनीं आंगनबाड़ी महिलाएं, संक्रमित इलाकों में कर रहीं लोगों का परीक्षण

उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका धन्यवाद और हम 500K (5 लाख) हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट, 100K (एक लाख) पेरासिटामोल की टैबलेट और 75,000 मीट्रिक टन गेहूँ उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद करते हैं. गेंहूं की पहली खेप (5,000 मीट्रिक टन) एक दिन में अफगान के लोगों के लिए अफगानिस्तान पहुँच जाएगी."

अशरफ घनी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा- भारत में उपलब्धता बढ़ने पर दवाओं और उपकरणों सहित अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए आगे की प्रतिबद्धताओं के लिए भी आपका धन्यवाद. Covid19 के कठिन समय में, सहयोगियों और दोस्तों के बीच घनिष्ठ सहयोग हमें इस खतरे से लड़ने और हमारे लोगों को बचाने के लिए बेहतर तैयार करेगा."

Thank you also for further commitments to supply more items including medicines and equipment as availability increases in India.

In the difficult times of #Covid19, closer cooperation between allies and friends will prepare us better to fight this menace and save our people.

